Beşiktaş Fenerbahçe derbisinde sürpriz tercihler! Rıza Çalımbay ve İsmail Kartal kararını verdi! İlk 11'ler belli oldu

Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe, Tüpraş Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Derbinin VAR hakemi koltuğunda Özgür Yankaya oturacak.

İLK 11'LER BELLİ OLDU:

BEŞİKTAŞ: Mert Günok, Onur Bulut, Bailly, Amartey, Umut Meraş, Necip, Alex-Oxlade Chamberlain, Gedson Fernandes, Muleka, Rebic, Cenk Tosun.

FENERBAHÇE: Livakovic, Osayi Samuel, Samet Akaydin, Djiku, Ferdi Kadıoğlu, Crespo, Fred, İrfan Can, Szymanski, Dusan Tadic, Dzeko.

14 MAÇTA 12 GALİBİYET

Ligde oynadığı 14 maçta 12 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle 37 puan toplayan Fenerbahçe, maç eksiğiyle ikinci sırada bulunuyor.

14 MAÇTA 8 GALİBİYET

Ligde çıktığı 14 maçın 8'ini kazanan, 2'sinde berabere kalan ve 4'ünden mağlup ayrılan Beşiktaş, hanesine 26 puan yazdırdı. Siyah-beyazlı takım, haftaya averajla 3. sırada girdi.

FENERBAHÇE 7 MAÇTIR BEŞİKTAŞ'A KARŞI KAZANAMIYOR

Fenerbahçe, Süper Lig'de Beşiktaş ile oynadığı son 7 maçta galibiyet alamadı. Rakibine son lig maçında evinde 4-2 mağlup olan sarı-lacivertli takım, 7 maçtan 4 beraberlik ve 3 mağlubiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe bu periyotta rakip filelere 9 gol atarken kalesinde ise 14 gol gördü. Tüpraş Stadı'nda şimdiye kadar oynanan 7 lig maçında 5 beraberlik ve 2 yenilgi alan sarı-lacivertliler, bu deplasmandaki tek galibiyetini 5 Şubat 2017'de oynanan ve 1-0 biten Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde almıştı.

TADIC VE SZYMANSKI

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın bu sezon bütün maçlarda forma verdiği isimler Dusan Tadic ve Sebastian Szymanski oldu. Her iki oyuncu da lig ve Avrupa'da oynanan 25 maçta süre aldı. Dusan Tadic ligde oynanan 14 maçta 6 gol atıp 5 asist yaparken, bu sezon bütün kulvarlarda 25 maçta 10 gol kaydedip 6 kez de takım arkadaşlarını golle buluşturdu.

Sebastian Szymanski'nin ise forma giydiği 25 maçta 10 golü ve 9 asisti bulunuyor. Polonyalı futbolcu, ligde boy gösterdiği 14 mücadelede 7 kez gol sevinci yaşarken 4 de asist yaptı.

HASAN ARAT'IN İLK SINAVI DERBİDE

Beşiktaş'ta başkanlığa seçilen Hasan Arat, futbolda ilk maç heyecanını derbide yaşayacak. Olağanüstü seçimli genel kurulda Serdal Adalı'yı geçerek siyah-beyazlı kulübün 35. başkanı olan Arat, bu görevdeki ilk maç sınavını taraftarının önünde Fenerbahçe'ye karşı verecek.

EN ÇOK GALİBİYET FENERBAHÇE'DE

İki ekip arasında 28 Kasım 1924'te Fenerbahçe'nin 4-0'lık galibiyetiyle başlayan 99 yıllık rekabette sarı-lacivertlilerin galibiyet ve gol sayısı bakımından üstünlüğü bulunuyor. Söz konusu maçlarda Fenerbahçe 133, Beşiktaş ise 127 galibiyet aldı. 97 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Rekabette Fenerbahçe 494 kez fileleri havalandırdı, Beşiktaş ise 455 gol kaydetti.

LİG MAÇLARINDA FENERBAHÇE 47-42 ÜSTÜN

Beşiktaş ile Fenerbahçe, Süper Lig'de 135. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında ligde oynanan 134 derbide sarı-lacivertliler 47, siyah-beyazlılar ise 42 galibiyet elde etti.

45 mücadelede ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. Söz konusu maçlarda Beşiktaş 155 kez ağları sarstı, Fenerbahçe ise 153 gol kaydetti.

SON 10 DERBİNİN 6'SINDA KAZANAN ÇIKMADI

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan son 10 maçın 6'sı beraberlikle sonuçlandı. 2018-2019 sezonundan bu yana yapılan söz konusu 10 derbinin 3'ünü siyah-beyazlı takım, 1'ini ise sarı-lacivertli ekip kazandı.

Süper Lig'de geçen sezonun ikinci yarısında oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş müsabakası büyük bir heyecana sahne oldu. Beşiktaş, Ülker Stadı'nda 1-0 geriye düşmesine ve 10 kişi kalmasına rağmen Fenerbahçe'yi 4-2 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı.





