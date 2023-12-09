SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Beşiktaş Fenerbahçe derbisinde sürpriz tercihler! Rıza Çalımbay ve İsmail Kartal kararını verdi! İlk 11'ler belli oldu

Beşiktaş Fenerbahçe derbisinde sürpriz tercihler! Rıza Çalımbay ve İsmail Kartal kararını verdi! İlk 11'ler belli oldu

09.12.2023 15:26 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe derbi maçta karşılaşacak. İki takımın da kazanmak için sahaya çıkacağı mücadelede ilk 11'ler belli oldu. Siyah-beyazlıların kazanarak liderlik yarışından kopmak istememesi, Fenerbahçe'nin ise kazanarak liderliği geri almayı hedeflediği bu zorlu maç öncesi nefesler tutulmuş durumda. İşte Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin ilk 11'leri...

Beşiktaş Fenerbahçe derbisinde sürpriz tercihler! Rıza Çalımbay ve İsmail Kartal kararını verdi! İlk 11'ler belli oldu

Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe, Tüpraş Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Derbinin VAR hakemi koltuğunda Özgür Yankaya oturacak.

İLK 11'LER BELLİ OLDU:

BEŞİKTAŞ: Mert Günok, Onur Bulut, Bailly, Amartey, Umut Meraş, Necip, Alex-Oxlade Chamberlain, Gedson Fernandes, Muleka, Rebic, Cenk Tosun.

FENERBAHÇE: Livakovic, Osayi Samuel, Samet Akaydin, Djiku, Ferdi Kadıoğlu, Crespo, Fred, İrfan Can, Szymanski, Dusan Tadic, Dzeko.

14 MAÇTA 12 GALİBİYET

Screenshot_9

Ligde oynadığı 14 maçta 12 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle 37 puan toplayan Fenerbahçe, maç eksiğiyle ikinci sırada bulunuyor.

14 MAÇTA 8 GALİBİYET

Screenshot_8

Ligde çıktığı 14 maçın 8'ini kazanan, 2'sinde berabere kalan ve 4'ünden mağlup ayrılan Beşiktaş, hanesine 26 puan yazdırdı. Siyah-beyazlı takım, haftaya averajla 3. sırada girdi.

FENERBAHÇE 7 MAÇTIR BEŞİKTAŞ'A KARŞI KAZANAMIYOR

Screenshot_7

Fenerbahçe, Süper Lig'de Beşiktaş ile oynadığı son 7 maçta galibiyet alamadı. Rakibine son lig maçında evinde 4-2 mağlup olan sarı-lacivertli takım, 7 maçtan 4 beraberlik ve 3 mağlubiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe bu periyotta rakip filelere 9 gol atarken kalesinde ise 14 gol gördü. Tüpraş Stadı'nda şimdiye kadar oynanan 7 lig maçında 5 beraberlik ve 2 yenilgi alan sarı-lacivertliler, bu deplasmandaki tek galibiyetini 5 Şubat 2017'de oynanan ve 1-0 biten Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde almıştı.

TADIC VE SZYMANSKI

Screenshot_6

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın bu sezon bütün maçlarda forma verdiği isimler Dusan Tadic ve Sebastian Szymanski oldu. Her iki oyuncu da lig ve Avrupa'da oynanan 25 maçta süre aldı. Dusan Tadic ligde oynanan 14 maçta 6 gol atıp 5 asist yaparken, bu sezon bütün kulvarlarda 25 maçta 10 gol kaydedip 6 kez de takım arkadaşlarını golle buluşturdu.

Sebastian Szymanski'nin ise forma giydiği 25 maçta 10 golü ve 9 asisti bulunuyor. Polonyalı futbolcu, ligde boy gösterdiği 14 mücadelede 7 kez gol sevinci yaşarken 4 de asist yaptı.

HASAN ARAT'IN İLK SINAVI DERBİDE

Screenshot_5

Beşiktaş'ta başkanlığa seçilen Hasan Arat, futbolda ilk maç heyecanını derbide yaşayacak. Olağanüstü seçimli genel kurulda Serdal Adalı'yı geçerek siyah-beyazlı kulübün 35. başkanı olan Arat, bu görevdeki ilk maç sınavını taraftarının önünde Fenerbahçe'ye karşı verecek.

EN ÇOK GALİBİYET FENERBAHÇE'DE

Screenshot_4

İki ekip arasında 28 Kasım 1924'te Fenerbahçe'nin 4-0'lık galibiyetiyle başlayan 99 yıllık rekabette sarı-lacivertlilerin galibiyet ve gol sayısı bakımından üstünlüğü bulunuyor. Söz konusu maçlarda Fenerbahçe 133, Beşiktaş ise 127 galibiyet aldı. 97 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Rekabette Fenerbahçe 494 kez fileleri havalandırdı, Beşiktaş ise 455 gol kaydetti.

LİG MAÇLARINDA FENERBAHÇE 47-42 ÜSTÜN

Screenshot_3

Beşiktaş ile Fenerbahçe, Süper Lig'de 135. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında ligde oynanan 134 derbide sarı-lacivertliler 47, siyah-beyazlılar ise 42 galibiyet elde etti.

45 mücadelede ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. Söz konusu maçlarda Beşiktaş 155 kez ağları sarstı, Fenerbahçe ise 153 gol kaydetti.

SON 10 DERBİNİN 6'SINDA KAZANAN ÇIKMADI

Screenshot_2

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan son 10 maçın 6'sı beraberlikle sonuçlandı. 2018-2019 sezonundan bu yana yapılan söz konusu 10 derbinin 3'ünü siyah-beyazlı takım, 1'ini ise sarı-lacivertli ekip kazandı.

Süper Lig'de geçen sezonun ikinci yarısında oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş müsabakası büyük bir heyecana sahne oldu. Beşiktaş, Ülker Stadı'nda 1-0 geriye düşmesine ve 10 kişi kalmasına rağmen Fenerbahçe'yi 4-2 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Beşiktaş'ta yenilen goldeki detay taraftarı çileden çıkardı!Beşiktaş'ta yenilen goldeki detay taraftarı çileden çıkardı!
Liverpool, 90+1'de geri döndü! 3 puan geldiLiverpool, 90+1'de geri döndü! 3 puan geldi
Beşiktaş Fenerbahçe maçı öncesi tepki çeken hareket!Beşiktaş Fenerbahçe maçı öncesi tepki çeken hareket!
Anahtar Kelimeler:
beşiktaş fenerbahçe beşiktaş fenerbahçe maçı muhtemel 11 ler Süper Lig cenk süper li iyet kulübün derbinin var hakemi
En Çok Okunan Haberler
Sokak köpeği dehşeti sonrası Yavaş'tan açıklama: Onlar da elini taşın altına koysun

Sokak köpeği dehşeti sonrası Yavaş'tan açıklama: Onlar da elini taşın altına koysun

Devlet Bahçeli'den o sözlere tepki gelmişti! Saffet Sancaklı'nın MHP'den istifası istendi!

Devlet Bahçeli'den o sözlere tepki gelmişti! Saffet Sancaklı'nın MHP'den istifası istendi!

Beşiktaş Fenerbahçe maçı öncesi tepki çeken hareket!

Beşiktaş Fenerbahçe maçı öncesi tepki çeken hareket!

''5 milyon euro'ya hayırlı olsun''

''5 milyon euro'ya hayırlı olsun''

Fenerbahçeli taraftarlar ile polis arasında büyük gerginlik!

Fenerbahçeli taraftarlar ile polis arasında büyük gerginlik!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sözleri gündem yarattı! "Biz Müslüman ülkeyiz, bol bol var"

Sözleri gündem yarattı! "Biz Müslüman ülkeyiz, bol bol var"

Bim 8 Aralık 2023 Aktüel Kataloğu burada! Bu hafta da dolu dolu...

Bim 8 Aralık 2023 Aktüel Kataloğu burada! Bu hafta da dolu dolu...

İlişkilerin en büyük sorunu: Breadcrumbing

İlişkilerin en büyük sorunu: Breadcrumbing

Cebindeki elektronik sigaranın pili patladı! Bir anda alev aldı

Cebindeki elektronik sigaranın pili patladı! Bir anda alev aldı

Lacoste'da %40'a varan indirim ve daha birçok markada günün fırsatı

Lacoste'da %40'a varan indirim ve daha birçok markada günün fırsatı

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.