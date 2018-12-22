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Livepool Premier Lig'de zirveyi bırakmadı

İNGİLTERE HABERLERİ  | 22.12.2018 09:16 | Son Güncelleme

Wolverhampton deplasmanından 2-0 galip ayrılan Liverpool, Premier Lig'de liderliğini sürdürdü.

Livepool Premier Lig'de zirveyi bırakmadı

İngiltere Premier Lig'de 18. haftanın açılış maçında deplasmanda Wolverhampton Wanderers'ı 2-0 mağlup eden Liverpool, zirvedeki yerini korudu. Molineux Stadı'nda oynanan müsabakada Liverpool'un gollerini 18. dakikada Muhammed Salah ve 68. dakikada Virgil van Dijk attı. Liverpool'un Mısırlı yıldızı Salah, bir gol ve bir asistle takımının galibiyetinde büyük pay sahibi oldu.

Bu sonucun ardından Liverpool, 48 puana yükselerek liderliğini sürdürdü. Haftaya 7. sırada giren Wolverhampton Wanderers ise 25 puanda kaldı. Ligde yoluna namağlup devam eden Liverpool, yenilmezlik serisini de 18 maça çıkardı.

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Anahtar Kelimeler:
liverpool Premier Lig Wolverhampton İngiltere

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