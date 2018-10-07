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Liverpool 0 - 0 Manchester City (Maç özeti)

İNGİLTERE HABERLERİ  | 07.10.2018 21:40 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig'in zirvesini ilgilendiren maçta Liverpool ile Manchester City, 0-0 berabere kaldı.

Liverpool 0 - 0 Manchester City (Maç özeti)

Ligin namağlup ekiplerini karşı karşıya getiren 8. hafta mücadelesinde Liverpool, Manchester City'yi ağırladı.

Manchester City, kanat oyuncusu Sane'nin 85. dakikada Liverpool stoperi Van Dijk ile ceza sahasında girdiği ikili mücadelede yerde kalmasının ardından penaltı kazandı. 86. dakikada penaltı noktasına gelen Mahrez'in şutunda top üstten dışarı gitti.

Kalan sürede gol sesi çıkmayınca, takımlar sahadan birer puanla ayrıldı.

Ligin diğer yenilgisiz ekibi Chelsea ise Hazard'ın 30, Barkley'nin 57 ve Morata'nın 90+3'üncü dakikadaki golleriyle deplasmanda oynadığı Southampton maçını 3-0 kazandı.

Bu sonuçlarla 3 takımın da puanı 20'ye yükseldi. Manchester City, gol averajıyla Chelsea ve Liverpool'un önünde liderliğini sürdürdü.

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Anahtar Kelimeler:
Premier Lig liverpool Manchester City

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