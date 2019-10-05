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Liverpool 2 - 1 Leicester City

İNGİLTERE HABERLERİ  | 05.10.2019 19:25 | Son Güncelleme

Premier Lig'de lider Liverpool, sahasında Leicester City'yi 90+5'te attığı penaltı golüyle 2-1 yenerek 8'de 8 yaptı.

Liverpool 2 - 1 Leicester City

Ligde yoluna kayıpsız devam eden Liverpool, 8. hafta mücadelesinde Anfield Road Stadı'nda sezonun formda ekiplerinden Leicester City'yi ağırladı.

İlk yarıyı 40. dakikada Sadio Mane'nin attığı golle 1-0 önde kapatan Liverpool, James Maddison'ın 80. dakikada attığı gole engel olamadı ve skora denge geldi. Uzatma bölümünde Mane'nin ceza alanında düşürülmesiyle kazanılan penaltı atışında topun başına geçen James Milner, 90+4. dakikada takımını 2-1 öne geçirdi ve Liverpool sahadan galibiyetle ayrıldı.

Alman teknik adam Jurgen Klopp yönetimindeki Liverpool, puanını 24'e çıkarırken, Leicester City 14 puanda kaldı. Leicester City forması giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü, Liverpool karşısında 90 dakika sahada kaldı.

Premier Lig'de günün diğer maçlarında alınan sonuçlar ise şöyle:

Burnley-Everton: 1-0
Watford-Sheffield United: 0-0
Norwich City-Aston Villa: 1-5

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Anahtar Kelimeler:
liverpool leicester city

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