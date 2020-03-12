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Liverpool 2-3 Atletico Madrid (Maç Sonucu)

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ  | 12.03.2020 02:28 | Son Güncelleme

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son şampiyon Liverpool'u deplasmanda 3-2 mağlup eden Atletico Madrid, çeyrek finale çıktı.

Liverpool 2-3 Atletico Madrid (Maç Sonucu)

İngiliz ekibi Liverpool, İspanya'nın Atletico Madrid takımını konuk etti. Son şampiyon Liverpool, Wijnaldum'un 43. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci yarıda başka gol sesi çıkmayınca uzatmalara gidildi.

Ev sahibi ekipte Firmino 94. dakikada ağları sarsarak farkı 2'ye çıkarsa da, Atletico Madrid Llorente'nin 97, 105+1 ve 120+1. dakikalarda attığı gollerle karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.

Bu sonuçla, ilk maçı da 1-0 kazanan Atletico Madrid adını çeyrek finale yazdırdı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu maçları, 17-18 Mart'ta oynanacak 4 maçla sona erecek.

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