Liverpool 4 - 0 West Ham United

Transfer dönemindeki hamleleriyle dikkat çeken Liverpool, Premier League'e fırtına gibi başladı. Liverpool, taraftarı önünde ilk maçta West Ham United'ı konuk ederken, sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrılmayı başardı.

Liverpool'a West Ham karşısında galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Mohamed Salah, 45+2. dakika ve 53. dakikada Sadio Mane, 88. dakikada Daniel Sturridge kaydetti.

Lige farklı bir galibiyetle başlayan Liverpool, gelecek hafta deplasmanda Crystal Palace ile karşılaşacak.

West Ham ise bir sonraki hafta sahasında Bournemouth'u konuk edecek.

