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Liverpool 4 - 1 Cardiff City

İNGİLTERE HABERLERİ  | 27.10.2018 19:57 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig'in 10. haftasında Liverpool sahasında Cardiff City'yi 4-1 mağlup etti. Liverpool'a farklı galibiyeti Salah, Mane (2) ve Shaqiri'nin golleri getirdi.

Liverpool 4 - 1 Cardiff City

Premier Lig'de küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Cardiff City'yi Anfield Road'da ağırlayan Liverpool, Mısırlı yıldızı Muhammed Salah'ın 10. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Alman teknik adam Jurgen Klopp yönetimindeki Liverpool, 66 ve 87. dakikalarda Sadio Mane, 84. dakikada da Xherdan Shaqiri'nin golleriyle sahadan 4-1 galip ayrıldı. Konuk takımın tek golünü 77. dakikada Callum Paterson kaydetti.

Bu galibiyetle puanını 26'ya çıkaran Liverpool, gelecek hafta deplasmanda Arsenal ile karşılaşacak.

Ligde oynanan diğer maçlarda alınan sonuçlar ise şöyle:

Fulham 0 - 3 Bournemouth
Watford 3 - 0 Huddersfield Town
Southampton 0 - 0 Newcastle United
Brighton Hove Albion 1 - 0 Wolverhampton

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Anahtar Kelimeler:
Liverpool - Cardiff City sadio mane Muhammed Salah xherdan shaqiri

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