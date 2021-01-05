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Liverpool'a deplasmanda Southampton'dan soğuk duş

İNGİLTERE HABERLERİ  | 05.01.2021 08:02 | Son Güncelleme

Premier Lig'in 17. haftasında Liverpool, deplasmanda Southampton'a 1-0 mağlup oldu.

Liverpool'a deplasmanda Southampton'dan soğuk duş

İngiltere Premier Lig'in 17. haftasında lider Liverpool, deplasmanda Southampton'a konuk oldu.

St. Mary's Stadı'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi Southampton 1-0 kazanarak üç puanı alan taraf oldu.

Maçın henüz 2. dakikasında eski bir Liverpoollu olan Danny Ings takımını öne geçirirken ilk yarı 1-0 sona erdi.

İkinci yarıda Liverpool, topa daha fazla sahip olmasına rağmen rakip kaleye toplam 16 şut göndermesine rağmen 1 isaberli şut bularak gol yollarında sıkıntı yaşadı. Southampton ilk yarıda bulduğu golün avantajıyla skoru tutmayı başardı ve 4 maç aradan sonra galibiyet almayı başardı.

Bu sonucun ardından Liverpool 33 puanda kalarak liderliğinin devamını zora soktu ve Manchester United ile arasındaki puan farkının erimesine engel olamadı. Southampton ise 29 puana yükselmeyi başardı.

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