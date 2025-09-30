Liverpool'a gol atan Victor Osimhen tarihe geçti! Tarihte bunu başarabilen yok

Temsilcimiz Galatasaray, Victor Osimhen'in penaltıdan attığı golle Liverpool karşısında 1-0 öne geçti. Osimhen attığı gol sonrası tarihe geçti.
Victor Osimhen, Şampiyonlar Ligi'nde 10 gol atan ilk Nijeryalı futbolcu oldu.
GOOOLLLL! Temsilcimiz Galatasaray, Victor Osimhen'in penaltıdan attığı golle Liverpool karşısında 1-0 önde! #UCL pic.twitter.com/fK1X844VeZ— TRT Spor (@trtspor) September 30, 2025
Galatasaray formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçına çıkan Osimhen, ilk maçında gol sevinci yaşadı.
