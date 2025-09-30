SPOR

Liverpool'a gol atan Victor Osimhen tarihe geçti! Tarihte bunu başarabilen yok

Galatasaray, Liverpool karşısında 15. dakikada penaltı kazandı. Galatasaray'da penaltıyı kullanan Osimhen, topu ağlara gönderdi. Victor Osimhen, Galatasaray'daki ilk Şampiyonlar Ligi maçında ilk golünü Liverpool'a attı ve tarihe geçti.

Emre Şen
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Temsilcimiz Galatasaray, Victor Osimhen'in penaltıdan attığı golle Liverpool karşısında 1-0 öne geçti. Osimhen attığı gol sonrası tarihe geçti.

VICTOR OSIMHEN TARİHE GEÇTİ

Victor Osimhen, Şampiyonlar Ligi'nde 10 gol atan ilk Nijeryalı futbolcu oldu.

GALATASARAY FORMASIYLA İLK GOLÜ

Galatasaray formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçına çıkan Osimhen, ilk maçında gol sevinci yaşadı.

Liverpool galatasaray Victor Osimhen
