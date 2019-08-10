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Liverpool'a kötü haber! Alisson Becker, İstanbul'da yok

İNGİLTERE HABERLERİ  | 10.08.2019 11:15 | Son Güncelleme

Liverpool'un Brezilyalı file bekçisi Alisson Becker, Premier Lig'in ilk haftasında Norwich ile oynanan maçta sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Jurgen Klopp, başarılı kalecinin İstanbul'da oynanacak olan Süper Kupa'da forma giyemeyeceğini açıkladı.

Liverpool'a kötü haber! Alisson Becker, İstanbul'da yok

Liverpool'a Süper Kupa maçı öncesinde kaleci Alisson Becker'dan kötü haber. Premier Lig'in ilk haftasında Liverpool, sahasında Norwich'i 4-1 mağlup ederken, Brezilyalı file bekçisi Alisson Becker, karşılaşmanın 36. dakikasında kendisini yere bırakırken oyuna devam edemedi.

Yerini Adrian'a bırakan Alisson'un, yapılan tetkikler sonrasında takımdan bir müddet uzak kalacağı açıklandı. 14 Ağustos Çarşamba günü Beşiktaş'ın stadında Chelsea ile Liverpool arasında oynanacak olan UEFA Süper Kupa'nda yıldız kalecinin forma giyemeyeceği öğrenildi. Liverpool Teknik Direktörü Jurgen Kloop da, Alisson'un Süper Kupa'da oynamayacağını açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
liverpool Alisson Becker Premier Lig İngiltere

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Kupa ne pahasına olursa olsun Liverpool’un çünkü İstanbul onların mabedi.
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