Liverpool'a nazar değdi

Son yıllarda ortaya koyduğu futbol ve giderek artan başarı grafiğiyle dikkatleri üzerine çeken Liverpool, 13 günde aldığı kötü sonuçlarla namağlup unvanının yanı sıra iki kupaya veda etti.

Alman teknik adam Jurgen Klopp ile bu sezon Premier Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, Federasyon Kupası ve Lig Kupası olmak üzere dört kulvarda yarışan "Kırmızılar", üst üste aldığı mağlubiyetlerle iki kupaya birden veda ederken, ligde de "namağlup" unvanını kaybettti.

Tarihinin son şampiyonluğunu 30 yıl önce 1989-1990 sezonunda yaşayan İngiliz futbolunun köklü kulübü, kupa şansının devam ettiği tek kulvar olan Premier Lig'deki şampiyonluğu için gün sayıyor.

"Kırmızılar", Manchester City'nin puan kaybetmemesi halinde Everton ve Crystal Palace maçlarını kazanırsa 21 Mart'ta 19. şampiyonluğunu ilan edecek. Liverpool, aynı zamanda Premier Lig tarihinin en erken şampiyonluğunu ilan eden takımı unvanını alacak.

WATFORD DURDURDU

Ligde 29. hafta sonunda 82 puanla liderlik koltuğunda oturan Liverpool, İspanyol Pep Guardiola'nın teknik direktörlüğünü yaptığı son şampiyon Manchester City'ye 25 puanlık fark atarak Premier Lig'de son yılların en iddialı şampiyonluk yürüyüşüne imza attı.