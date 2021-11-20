Liverpool Arsenal maçı canlı izle! Liverpool Arsenal maçı hangi kanalda?

Bugün İngiltere Premier Lig'de Liverpool ile Arsenal karşı karşıya geliyor. Futbolseverlerin araştırdığı maç 12. haftada izleyenleri ekrana kilitleyecek. Peki Liverpool Arsenal maçı hangi kanalda?
Liverpool - Arsenal maçı 20 Kasım 2021 Cumartesi günü saat 20:30'de S Sport'ta canlı yayınlanacak.
Arsenal: Ramsdale; Tomiyasu, White, Gabriel, Tierney; Saka, Thomas, Lokonga, Smith Rowe; Lacazette
Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Oxlade-Chamberlain, Fabinho, Thiago; Salah, Jota, Mane.
Daha önce son maçlarda Liverpool deplasmanda West Ham United’a 3-2 kaybederken Arsenal ise sahasında Watford’u 1-0 ile geçmişti. Takımlar arasında son olarak 3 Nisan 2021 tarihinde oynanan karşılaşmayı Liverpool deplasmanda 3-0 kazanmıştı.
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