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Liverpool Arsenal maçı canlı izle! Liverpool Arsenal maçı hangi kanalda?

20.11.2021 20:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Premier Lig'de bugün Liverpool ile Arsenal kozlarını paylaşacak. Maçın saati ve kanalı futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Liverpool Arsenal maçı canlı nasıl izlenir ve Liverpool Arsenal maçı hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

Liverpool Arsenal maçı canlı izle! Liverpool Arsenal maçı hangi kanalda?

Bugün İngiltere Premier Lig'de Liverpool ile Arsenal karşı karşıya geliyor. Futbolseverlerin araştırdığı maç 12. haftada izleyenleri ekrana kilitleyecek. Peki Liverpool Arsenal maçı hangi kanalda?

LİVERPOOL ARSENAL MAÇI CANLI İZLE!

  1. haftada İngiltere Premier Lig'de heyecanı sürüyor. Liverpool ile Arsenal bugün kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar merak edilirken maçın kanalı merak konusu oldu.

Liverpool - Arsenal maçı 20 Kasım 2021 Cumartesi günü saat 20:30'de S Sport'ta canlı yayınlanacak.

LIVERPOOL - ARSENAL MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Arsenal: Ramsdale; Tomiyasu, White, Gabriel, Tierney; Saka, Thomas, Lokonga, Smith Rowe; Lacazette

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Oxlade-Chamberlain, Fabinho, Thiago; Salah, Jota, Mane.

Daha önce son maçlarda Liverpool deplasmanda West Ham United’a 3-2 kaybederken Arsenal ise sahasında Watford’u 1-0 ile geçmişti. Takımlar arasında son olarak 3 Nisan 2021 tarihinde oynanan karşılaşmayı Liverpool deplasmanda 3-0 kazanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Arsenal FC Liverpool
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