SPOR

Liverpool - Barcelona maçı Cüneyt Çakır'ın

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ  | 01.05.2019 16:30 | Son Güncelleme

7 Mayıs'ta Liverpool ile Barcelona arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçını FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır yönetecek.

Liverpool - Barcelona maçı Cüneyt Çakır'ın

İlk kez 2011-2012 sezonunda yarı final yöneten Cüneyt Çakır, 2014-2015 sezonunda ise Juventus-Barcelona finalinde düdük çalmıştı.

Cüneyt Çakır, Liverpool - Barcelona maçıyla birlikte son 4 sezondaki tüm yarı final rövanş maçlarından birinde düdük çalmış olacak.

PARTNERBir fenomenin ‘içerik intiharı’Bir fenomenin ‘içerik intiharı’
Ajax finale göz kırptı!Ajax finale göz kırptı!
Çakır'ın kararı sonrası şoke eden küfür!Çakır'ın kararı sonrası şoke eden küfür!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
liverpool barcelona cüneyt çakır

En Çok Okunan Haberler

Saadet Partisi'nden 'seçim tekrarı' açıklaması

Saadet Partisi'nden 'seçim tekrarı' açıklaması

Bahçeli'den 'Cumhur İttifakı bitiyor' iddialarına yanıt

Bahçeli'den 'Cumhur İttifakı bitiyor' iddialarına yanıt

Yanal'dan Fenerbahçe iddiası

Yanal'dan Fenerbahçe iddiası

Melo'dan olay paylaşım! Volkan Demirel...

Melo'dan olay paylaşım! Volkan Demirel...

Beşiktaş transferde bombayı patlattı! İşte yeni forvet

Beşiktaş transferde bombayı patlattı! İşte yeni forvet

Sakatlık şoku! Sezonu kapattı

Sakatlık şoku! Sezonu kapattı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

7 gollü nefes kesen maç!

7 gollü nefes kesen maç!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Ajax, Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazdı!

Ajax, Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazdı!

Ronaldo, Juventus’a yetmedi!

Ronaldo, Juventus’a yetmedi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Liverpool - Barcelona maçı Cüneyt Çakır'ın

Cüneyt Çakır'a dev görev

Ajax finale göz kırptı!

Ajax finale göz kırptı!

Cüneyt Çakır'ın kararları sonrası Fernandinho'dan şok küfür

Çakır'ın kararı sonrası şoke eden küfür!

Şampiyonlar Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu

7 gollü nefes kesen maç!

Hollanda basını Ajax'ı konuştu, Juventus hisseleri çakıldı!

Ajax turladı, Juventus hisleri çöktü

Cristiano Ronaldo Şampiyonlar Ligi'ne veda etti, sosyal medya coştu!

Ronaldo tarihe geçti! Sosyal medya sallandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.