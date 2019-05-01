Liverpool - Barcelona maçı Cüneyt Çakır'ın

İlk kez 2011-2012 sezonunda yarı final yöneten Cüneyt Çakır, 2014-2015 sezonunda ise Juventus-Barcelona finalinde düdük çalmıştı.
Cüneyt Çakır, Liverpool - Barcelona maçıyla birlikte son 4 sezondaki tüm yarı final rövanş maçlarından birinde düdük çalmış olacak.
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