Liverpool, Barcelona, Real Madrid ve PSG Timo Werner’in peşinde

Almanya Bundesliga'da RB Leipzig forması giyen ve büyük gelecek vadeden Timo Werner'e dev kulüpler talip oldu. Bild gazetesinde yer alan habere göre, 22 yaşındaki futbolcuyla Liverpool, Barcelona, Real Madrid ve PSG’nin ilgilendiği ve yakın zamanda bu takımlardan birine transfer olacağı iddia edildi. Timo Werner, bu sezon RB Leipzig ile 18 maçta 11 gol ve 2 asistlik bir performans ortaya koydu.
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