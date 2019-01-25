SPOR

Liverpool, Barcelona, Real Madrid ve PSG Timo Werner’in peşinde

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 25.01.2019 11:17 | Son Güncelleme

Gelecek vadeden futbolcular arasında yer alan Timo Werner’e Liverpool, Barcelona, Real Madrid ve PSG’in talip olduğu öne sürüldü.

Liverpool, Barcelona, Real Madrid ve PSG Timo Werner’in peşinde

Almanya Bundesliga'da RB Leipzig forması giyen ve büyük gelecek vadeden Timo Werner'e dev kulüpler talip oldu. Bild gazetesinde yer alan habere göre, 22 yaşındaki futbolcuyla Liverpool, Barcelona, Real Madrid ve PSG’nin ilgilendiği ve yakın zamanda bu takımlardan birine transfer olacağı iddia edildi. Timo Werner, bu sezon RB Leipzig ile 18 maçta 11 gol ve 2 asistlik bir performans ortaya koydu.

PARTNERSihirli Annem'in Cem'i öyle bir hale geldi ki!Sihirli Annem'in Cem'i öyle bir hale geldi ki!
Jem Karacan Avustralya'ya transfer olduJem Karacan Avustralya'ya transfer oldu
Bir dönem F.Bahçe'de oynamıştı! Ayrılığını açıkladıBir dönem F.Bahçe'de oynamıştı! Ayrılığını açıkladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
liverpool barcelona real madrid psg

En Çok Okunan Haberler

Antalya Kemer'de hortum dehşeti! Buse Acar'dan haber yok

Antalya Kemer'de hortum dehşeti! Buse Acar'dan haber yok

Kredi kartı borcu olanlar dikkat! İşte yeni karar...

Kredi kartı borcu olanlar dikkat! İşte yeni karar...

Eski Beşiktaşlı hayatını kaybetti!

Eski Beşiktaşlı hayatını kaybetti!

F.Bahçe'ye kupada ağır darbe! Elendiler

F.Bahçe'ye kupada ağır darbe! Elendiler

Skrtel için Juventus iddiası!

Skrtel için Juventus iddiası!

'Açıklayacak kelime bulamıyorum'

'Açıklayacak kelime bulamıyorum'

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Avrupa'da yılın 11'i belli oldu

Avrupa'da yılın 11'i belli oldu

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

İşte Melo'nun yeni adresi

İşte Melo'nun yeni adresi

Colin Kazım’ın yeni takımı belli oldu

Colin Kazım’ın yeni takımı belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ibrahimovic aldığı teklifi açıkladı

Ibrahimovic aldığı teklifi açıkladı

UEFA Genel Sekreter Yardımcısı Giorgio Marchetti: Deplasman golü uygulaması kaldırılıyor

UEFA'dan devrim gibi karar!

Dünyanın en garip bedelli askerliğini yaptılar

Dünyanın en garip bedelli askerliğini yaptılar

Samuel Eto'o 10 ayda 5 milyon Euro kazanacak!

Eto'o'nun kazanacağı para belli oldu!

Avrupa'nın en büyüğü belli oldu

Avrupa'nın en büyüğü belli oldu

Vincent Aboubakar, transfer kararını verdi!

Aboubakar kararını verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.