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Liverpool Brentford'a 3-1 yenildi! 4 maçlık seri sona erdi

02.01.2023 22:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 19. hafta mücadelesinde Liverpool, deplasmanda Brentford ile karşı karşıya geldi. Mücadele ev sahibi ekibin 3-1'lik üstünlüğü ile tamamlanırken, Liverpool'un 4 maçlık galibiyet serisi sona ermiş oldu. İşte detaylar...

Liverpool Brentford'a 3-1 yenildi! 4 maçlık seri sona erdi

Gtech Community Stadı'nda oynanan 19. hafta maçında ev sahibi ekip, 19. dakikada İbrahima Konate'nin kendi kalesine attığı golle öne geçerken 42. dakikada Yoane Wissa'nın golüyle farkı ikiye çıkardı ve ilk yarı da 2-0 Brentford'un üstünlüğü ile sona erdi.

FARK 2'YE ÇIKTI!

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Liverpool'da Alexander Oxlade-Chamberlain 50. dakikada farkı bire indirdi. Brentford, 84. dakikada Bryan Mbeumo ile bir gol daha bularak farkı tekrar ikiye çıkardı.

Premier Lig'de sezona kötü başlayan sonrasında bu maç öncesinde üst üste 4. galibiyet alan Liverpool, 3-1 mağlup olarak galibiyet serisini sürdüremedi. Liverpool, ligde 28 puanda kalırken, Brentford ise bu galibiyetle puanını 26'ya yükseltti.


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