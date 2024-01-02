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Liverpool bu sene çok başka! Newcastle United karşısında Premier Lig rekoru kırdılar

02.01.2024 07:57 | Son Güncelleme:
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2024’ün ilk gününde Liverpool, Newcastle United’ı 4-2 mağlup ederek Premier Lig’de liderliğini sürdürdü.

Liverpool bu sene çok başka! Newcastle United karşısında Premier Lig rekoru kırdılar
Mohamed Salah

Mohamed Salah

MSR Mısır
Yaş: 32 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Liverpool
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İngiltere Premier Lig’in 20. haftasında lider Liverpool, sahasında Newcastle United ile karşılaştı. Mücadeleye etkili başlayan ev sahibi, bir golü VAR’da iptal olurken, 20. dakikada Luis Diaz’ın ceza sahasında düşürülmesiyle penaltı kazandı. Mohamed Salah’ın kullandığı penaltıda kaleci Martin Dubravka gole izin vermezken dönen topu Arnold üstten dışarı gönderdi. Liverpool girdiği pozisyonlardan yararlanamazken, ilk yarı golsüz eşitlikle tamamlandı.

49'uncu dakikada hızlı gelişen Liverpool atağında seri paslaşmalar sonucunda Mohamed Salah, topu filelere gönderdi. Newcastle, 5 dakika sonra Alexander Isak’ın ayağından beraberlik golünü buldu. Oyun üstünlüğünü tamamen eline alan Liverpool’da Darwin Nunez, net pozisyonlar kaçırırken, 74. dakikada Curtis Jones, yeniden Liverpool’u öne geçiren golü kaydetti. 4 dakika sonra Salah’ın pasında Cody Gakpo, topu ağlara göndererek farkı 2’ye yükseltti. Konuk ekipte Botman, köşe vuruşunda kafayla golünü atmayı başardı. Ev sahibinde oyuna sonradan dahil olan Diogo Jota, kaleci Dubravka tarafından düşülerek penaltıyı kazandı. Salah, 86. dakikada penaltı atışını gole çevirerek kendisinin ikinci, takımının 4. golüne imza attı.

LİG REKORU KIRDILAR

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Yüksek tempoda oynanan mücadeleyi Liverpool 4-2 kazanarak puanını 45’e yükseltti ve yeni yılın ilk gününde liderliğini sürdürdü. Kırmızılar, ligde yenilmezlik serisini de 13 maça çıkardı. Üst üste 3. mağlubiyetini alan siyah-beyazlılar ise 29 puanda kaldı. Newcastle karşısında 7.27 xG yakalayan Liverpool, Premier League gol beklentisi rekorunu kırdı.

SALAH, LİVERPOOL FORMASIYLA LİGDE 150 GOLÜ GEÇTİ

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Müsabakada 2 gol, 1 asist yapan, diğer golün de hazırlayıcısı olan Mohamed Salah, Premier Lig’de bir takımla 150 gole imza atan futbolcular arasına ismini yazdırdı. Mısırlı forvet, bu sezonki gol sayısını da 14’e yükselterek gol krallığında zirvede yer alan Erling Haaland ile gol sayısını eşitledi.

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