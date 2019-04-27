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Liverpool'da Firmino, Barcelona maçında yer alamayabilir

soner.eryaman soner.eryaman
SPOR  | 27.04.2019 11:24 | Son Güncelleme

Liverpool menajeri Jurgen Klopp, Barcelona ile oynayacakları Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Roberto Firmino'nun forma giyme ihtimalinin belirsiz olduğunu açıkladı.

İngiltere Premier Lig'de Manchester City ile kıyasıya bir şampiyonluk yarışı içinde bulunan Liverpool'da Roberto Firmino şoku yaşanıyor.

Şampiyonlar Ligi öncesi kriz

Alman menajer, İngiltere Premier Ligi'nde Huddersfıeld'ı 5-0 yendikleri maçın ardından Brezilyalı yıldızın sağlık durumuyla ilgili bilgileri paylaştı.

Alman menajer, İngiltere Premier Ligi'nde Huddersfıeld'ı 5-0 yendikleri maçın ardından Brezilyalı yıldızın sağlık durumuyla ilgili bilgileri paylaştı.

Yıldız ismin kasığında ufak bir yırtık oluştuğunu belirten Klopp, Firmino'nun Barcelona ile oynanacak ilk maçı kaçırma ihtimalinin bulunduğunu söyledi.

Yıldız ismin kasığında ufak bir yırtık oluştuğunu belirten Klopp, Firmino'nun Barcelona ile oynanacak ilk maçı kaçırma ihtimalinin bulunduğunu söyledi.

Liverpool ile Barcelona, Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında çarşamba akşamı Nou Camp'ta karşı karşıya gelecek.

Liverpool ile Barcelona, Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında çarşamba akşamı Nou Camp'ta karşı karşıya gelecek.
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Anahtar Kelimeler:
Liverpool Jurgen Klopp Roberto Firmino Barcelona Şampiyonlar Ligi
 

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