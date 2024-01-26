Liverpool'da Jürgen Klopp depremi! Ayrılık kararı... İstifa edeceğini kendisi açıkladı

Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, yaptığı açıklamada İngiliz ekibindeki görevinden ayrılacağını açıkladı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Klopp'un sezon sonunda takımdan ayrılacağı belirtildi.

Klopp, 2014-15 sezonundan bu yana Liverpool'u çalıştırıyordu.

"ENERJİM TÜKENİYOR"

Liverpool'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Jürgen Klopp şunları söyledi, "Bunu duyduğunuzda birçok insan için şaşırtıcı olacağını biliyorum ancak açıkçası açıklayabilirim ya da açıklamayaca çalışacağım. Bu kulüple ilgili her şeyi seviyorum. Şehri, taraftarları, takımı ve kadroyu seviyorum. Ama almam gereken kararın bu olduğunu biliyorum. Enerjim tükeniyor. Şu anda bir sorunum yok ancak bunu duyurmam gerektiğini uzun zamandır biliyordum. Şu anda kesinlikle iyiyim." dedi.

Liverpool'un Klopp ile kazandığı kupalar

Şampiyonlar Ligi

Premier Lig

UEFA Süper Kupası

FIFA Kulüpler Şampiyonu

FA Cup

İngiltere Lig Kupası

İngiltere Süper Kupası





