Liverpool'da kabus büyüyor! Fabinho da sakatlandı

Liverpoool'da sakatlığı nedeniyle muhtemelen sezonu kapatan Van Dijk'ın yerine stoperde görev alan Fabinho'nun Şampiyonlar Ligi'nde sakatlanması üzerine yeni bir şok daha yaşadı.
Van Dijk'ın sakatlığı nedeniyle stopere çekilen orta saha oyuncusu Brezilyalı Fabinho, Midtjylland ile oynanan Şampiyonlar Ligi karşılaşmasının 30. dakikasında sahayı terk etmek zorunda kaldı. Sahayı yürüyerek terk etmesine rağmen durumu henüz belirsizliğini koruyan Liverpool'da savunmada yaşanan oyuncu sorunu böylelikle bir kat daha artmış oldu.
Liverpool kadrosunda Van Dijk'ın sakatlığı sonrasında oynayabilecek isimler arasında Joe Gomez, Joel Matip ve 18 yaşındaki Sepp van den Berg yer alıyor.
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