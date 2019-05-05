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Liverpool'da Mohamed Salah sakatlandı! Oyunu sedyeyle terk etti

İNGİLTERE HABERLERİ  | 05.05.2019 13:46 | Son Güncelleme

Liverpool'un yıldızı Mohamed Salah, Newcastle United karşısında sakatlandı ve sahayı sedyeyle terk etti.

Liverpool'da Mohamed Salah sakatlandı! Oyunu sedyeyle terk etti

Premier Lig'in 37. haftasında Newcastle United'ın konuğu olan Liverpool'da Mohamed Salah üzüntüsü yaşanıyor. Liverpool'un Mısırlı yıldızı, maç 2-2'lik skorla devam ederken rakip takım kalecisi Martin Dubravka ile çarpıştı. Aldığı darbenin etkisiyle yerden kalkamayan Mohamed Salah için sağlık görevlileri oyun alanına geldi ancak yıldız futbolcu maça devam edemedi.

Bir süre yerde kalan Mohamed Salah, 73. dakikada sedyeyle oyundan çıkmak zorunda kaldı. Yıldız futbolcu oyun alanından çıkarılırken gözyaşlarına hakim olamadı.

Mohamed Salah, sedyeyle oyundan çıktıktan sonra doğrudan hastaneye götürüldü. Yıldız futbolcu geçen sezonun sonunda da Şampiyonlar Ligi finalinde omzundan ağır bir sakatlık geçirmiş ve Dünya Kupası'nın başlangıcına yetişememişti.

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Anahtar Kelimeler:
liverpool İngiltere Premier Lig Newcastle United

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