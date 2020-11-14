Liverpool'da savunmaya son aday! Ruben Semedo...

İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Liverpool, birçok oyuncunun sakatlanmasının ardından transfere hız verdi. Son olarak İngiltere Milli Takımı'nın antrenmanında sakatlanan ve ameliyat olan Joe Gomez'i kaybeden Merseyside ekibinin transfer listesinde birçok oyuncu yer alıyor.
Kırmızılar, Almanya Bundesliga ekiplerinden Schalke 04'te forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak, Olympiakos'tan Ruben Semedo, Brighton'dan Ben White ve RB Leipzig'den Dayot Upamecano'yu transfer listesine aldı.
İngiliz medyasında yer alan haberlere göre; Liverpool, Yunan ekibi Olympiakos'ta forma giyen Portekizli savunma oyuncusu Ruben Semedo için teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi.
Hatta, Merseyside ekibinin Semedo ile 5 yıllık sözleşme imzalayacağı ve bonservis bedeli için ise 8 milyon pound ödeyeceği iddia edildi.
Öte yandan Liverpool'da sakatllığı devam eden oyuncular ise şu şekilde:
Virgil van Dijk
Alex Oxlade-Chamberlain
Thiago Alcantara
Fabinho
Joe Gomez (Ajansspor)
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