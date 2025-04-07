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  4. Liverpool'da Virgil van Dijk'tan sözleşme cevabı!

Liverpool'da Virgil van Dijk'tan sözleşme cevabı!

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
07.04.2025 19:07
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Premier Lig devi Liverpool'da sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Virgil van Dijk açıklamalarda bulundu.

Liverpool'da Virgil van Dijk'tan sözleşme cevabı!

Liverpool'u sevdiğini belirten Hollandalı savunmacı, "Bu kulübü ve taraftarları seviyorum. Yine yanımızdalardı. Onlara galibiyetle karşılık vermek istedik. Onlardan ricam, pazar günü de orada olmaları ve stadyumu her zaman olduğu gibi harika bir atmosfere çevirmeleri" şeklinde konuştu.

"NELER OLACAĞINI GÖRECEĞİZ"

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Geleceğine dair soruya Virgil van Dijk, "Evet, görüşmelerde ilerleme var. Bakın, bunlar kulüp içi görüşmeler ve neler olacağını göreceğiz" cevabını verdi. Fulham maçındaki yenilgiye değinen Virgil van Dijk, "Çok çalışacağız. Çok iyi bir durumdayız ama özellikle ilk yarıdaki gibi maçlar bize işin henüz bitmediğini gösteriyor. Bunu her hafta söylüyorum. Takımımızda bu işin hala tamamlanmadığına dair bir zihniyet var. Şimdi bu mağlubiyeti hem fiziksel hem de zihinsel olarak atlatıp West Ham maçına odaklanmalıyız" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
spor transfer Liverpool futbol
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