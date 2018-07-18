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Liverpool'dan Allison için 62 milyon Pound

İNGİLTERE HABERLERİ  | 18.07.2018 11:15 | Son Güncelleme

İngiliz ekibi Liverpool, İtalyan temsilcisi Roma'nın Brezilyalı file bekçisi Alisson'nun transferi için 62 milyon Pound önerdi. Bu transfer gerçekleşirse Allison dünyanın en pahalı kalecisi olacak.

Liverpool'dan Allison için 62 milyon Pound

Geçtiğimiz sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final oynayan Premier Lig ekiplerinden Liverpool, kaleci arayışlarını sürdürüyor. Kaleci Loris Karius'un performansından memnun olmayan İngiliz ekibinde ise rota Serie A takımlarından Roma'nın Brezilyalı file bekçisi Alisson Becker olarak ön plana çıkıyor. İngiliz medyasında yer alan haberlere göre Liverpool'un Allison için Roma'ya 62 milyon Pound teklif ettiğini ileri sürdü. Haberde İtalyan temsilcisinin başarılı kalecinin transferine açık kapı bıraktığı belirtildi. Bu transferin gerçekleşmesi durumunda Brezilyalı kaleci, en pahalı kaleci unvanını kazanacak.

2016 yıında Brezilya'nın Internacional takımından 7.5 milyon Euro'ya transfer olan 25 yaşındaki kaleci, iki sezonda toplam 64 resmi müsabakaya çıktı. Allisson son olarak Rusya'da düzenlenen FIFA Dünya Kupası'nda Brezilya'nın kalesini korudu.

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Anahtar Kelimeler:
liverpool İngiltere Alisson

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