Liverpool'dan Diogo Jota için duygusal karar! 20 numaralı forma emekli edildi...

İngiliz devi Liverpool’un kanat oyuncusu Diogo Jota'nın trafik kazası sonucu trajik bir şekilde hayatını kaybetmesi futbol dünyasını yasa boğarken, hayatını kaybeden yıldız futbolcu için Liverpool kulübü anlamlı bir karara imza atarak 20 numaralı formayı emekliye ayırdı.

‘‘HAYATININ SON GOLÜNÜ ATTI’’

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada Jota'nın kulübe kattıklarına vurgu yapılarak,

"20 numaralı oyuncu, Liverpool'un 2024-25 sezonunda kazandığı şampiyonlukta (kulübün 20. şampiyonluğu) yaptığı katkılarla haklı olarak unutulmaz bir yer edinecek. Nisan ayında oynanan Merseyside derbisinde Kop tribünü önünde yaptığı karakteristik şut ve golle galibiyeti garantileyen oyuncu, hayatının son golünü attı." denildi.

JURGEN KLOPP’TAN JOTA’YA VEDA

Jota'nın Liverpool'daki eski menajeri Alman teknik direktör Jürgen Klopp, Jota'nın vefat haberinden duyduğu üzüntüyü Instagram hesabında dile getirdi.

Klopp, "Bu, mücadele ettiğim bir an," dedi. "Daha büyük bir amaç olmalı (...) Ama ben bunu göremiyorum. Diogo ve kardeşi Andre'nin vefatını duymak beni çok üzdü. Diogo sadece harika bir oyuncu değil, aynı zamanda harika bir arkadaş, sevgi dolu ve şefkatli bir eş ve babaydı," diye hatırlattı. "Seni çok özleyeceğiz." İfadelerinde bulundu.

22 HAZİRAN'DA EVLENMİŞTİ

Diogo Jota'yı son yolculuğuna uğurlanırken, 2 haftadan kısa bir süre önce 22 Haziran'da evlendiği uzun süreli partneri Rute Cardoso ve 3 çocuğu yalnız bırakmadı.