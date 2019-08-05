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Liverpool'dan kaleci transferi: Adrian

İNGİLTERE HABERLERİ  | 05.08.2019 18:39 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool, son olarak West Ham United'da oynayan İspanyol kaleci Adrian'ı transfer etti.

Liverpool'dan kaleci transferi: Adrian

Liverpool Kulübü, Belçikalı Simon Mignolet'nin Club Brugge'e transferinin ardından Brezilyalı kaleci Alisson Becker'in yedeği olarak 32 yaşındaki Adrian'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, serbest oyuncu statüsündeki Adrian San Miguel del Castillo ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

West Ham United'da 2013'ten itibaren forma giymeye başlayan Adrian, geçen sezon sonu sözleşmesinin bitmesiyle takımdan ayrıldı. Tecrübeli kaleci, West Ham United'daki 6 yıllık kariyerinde 150 maçta görev aldı.

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