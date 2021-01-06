Liverpool'dan Merih Demiral için Juventus'a 45 milyon sterlinlik teklif

İngiltere Premier Lig’de maç fazlasıyla lider durumda bulunan Liverpool’un 22 yaşındaki milli futbolcu Merih Demiral’ı kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. İddialara göre Liverpool başarılı savunmacı için 45 milyon sterlinlik bir teklifle Juventus’un kapısını çalacak. Juventus’un ise Merih için gelecek tekliflere sıcak bakmadığı ve futbolcunun takımda kalmasından yana olduğu ifade ediliyor.

Merih Demiral, bu sezon Juventus formasıyla 3’ü Şampiyonlar Ligi, 6’sı Serie A olmak üzere toplam 9 resmi maçta sahaya çıktı.

TARİHİN EN PAHALISI TÜRK TRANSFERİ OLACAK

1-) ARDA TURAN | ATLETICO MADRID >> BARCELONA | 34.000.000 Euro

2-) CENK TOSUN | BEŞİKTAŞ >> EVERTON | 22.500.000 Euro

3-) HAKAN ÇALHANOĞLU | BAYER LEVERKUSEN >> MILAN | 21.300.000 Euro

4-) ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ | FREIBURG >> LEICESTER CITY | 21.100.000 Euro