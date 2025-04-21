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Liverpool deplasmanda kazandı, Leicester City küme düştü

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
21.04.2025 13:10
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Liverpool, Premier Lig’in 33. haftasında deplasmanda mücadele ettiği Leicester City’i 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla Liverpool liderliğini sürdürürken, Leicester City ise küme düştü.

Liverpool deplasmanda kazandı, Leicester City küme düştü

Premier Lig’in 33. haftasında Leicester City ile Liverpool, King Power Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Müsabakanın ilk yarısı 0-0 berabere sona erdi. İkinci yarıda baskını arttıran konuk ekip, 76. dakikada Trent Alexander-Arnold’ın attığı golle 1-0 öne geçti. Müsabakanın geri kalanın başka gol olmayınca Liverpool sahadan 1-0’lık skorla galip ayrıldı.

Bu sonuçla puanını 79’a çıkaran Liverpool liderliğini sürdürdü.

Ligde 10 maçtır kazanamayan Leicester City ise 18 puanla 19. sırada kaldı ve ligden düşmesi kesinleşti.

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Anahtar Kelimeler:
premier lig
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