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Liverpool efsanesi Kenny Dalglish koronavirüse yakalandı

İNGİLTERE HABERLERİ  | 10.04.2020 23:01 | Son Güncelleme

İngiltere'nin dev takımlarından Liverpool'un efsane futbolcusu Kenny Dalglish koronavirüse yakalandı.

Liverpool efsanesi Kenny Dalglish koronavirüse yakalandı

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'un eski futbolcusu ve teknik direktörü Kenny Dalglish'in yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılan 69 yaşındaki Dalglish'e yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtildi.

İskoç futbol adamının hastalığa dair herhangi bir semptom göstermediği ve karantina koşullarına uyduğu kaydedildi.


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Anahtar Kelimeler:
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