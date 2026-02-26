Liverpool efsanesi kura öncesi Galatasaraylıları çok kızdırdı! "İnşallah onlar gelir, %99 eleriz"

Galatasaray, Juventus’u eleyerek UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turuna adını yazdırdı. Sarı-kırmızılıların bir sonraki turdaki rakibi kura sonucuna göre Liverpool ya da Tottenham Hotspur olacak.

İngiliz futbolunun önde gelen yorumcularından Jamie Carragher, Liverpool’un muhtemel eşleşmeleri hakkında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Carragher, tercihini Galatasaray’dan yana kullanırken iddialı ifadeler kullandı.

"%99 GALATASARAY'I YENERİZ"

Carragher, "Atletico Madrid'den daha çok Galatasaray'ı tercih ederim. Yüzde 99 eminim, Galatasaray'ı yeneriz." dedi.

İngiliz futbol insanı, "O kadar emin misin?" sorusunun ardından, "Evet, Galatasaray'ı yeneceğimizi düşünüyorum." yanıtını verdi.

"GALATASARAY SİZİ YENMEDİ Mİ?"

Öte yandan Galatasaray ile Liverpool, bu sezon Devler Ligi’nin lig aşamasında karşı karşıya gelmiş ve İstanbul’daki mücadeleyi sarı-kırmızılı ekip, Victor Osimhen’in golüyle 1-0 kazanmıştı. Carragher, bu durumun hatırlatılması ve "Galatasaray sizi yenmedi mi?" sorusunun ardından "Evet. Biz onları yeneriz. Turu geçeriz." yanıtını verdi.