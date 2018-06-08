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Liverpool, Emre Can ve Jon Flanagan ile sözleşme yenilemeyeceklerini duyurdu

İNGİLTERE HABERLERİ  | 08.06.2018 20:47 | Son Güncelleme

Liverpool, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Emre Can ve Jon Flanagan için son kararı verdi. Liverpool, yaptığı açıklamada Emre Can ve Jon Flanagan ile yeni kontrat imzalanmayacağını duyurdu.

Liverpool, Emre Can ve Jon Flanagan ile sözleşme yenilemeyeceklerini duyurdu

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, sözleşmesi sona eren Türk asıllı Alman oyuncu Emre Can'ın takımdan ayrılacağını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, sözleşme süreleri bu ay sonunda tamamlanacak Emre Can ve Jon Flanagan ile yolların ayrılacağı belirtilerek, oyunculara yeni kariyerlerinde başarı dileğinde bulunuldu.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Liverpool ile sözleşme yenilemeyi kabul etmeyen 24 yaşındaki Emre Can, İtalya temsilcisi Juventus ile görüşmelerini sürdürüyor.

İngiliz sağ bek Flanagan ise geçen sezon İngiltere Championship ekibi Bolton Wanderers'e kiralanmıştı.

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