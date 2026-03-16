Liverpool - Galatasaray maçına tanıdık hakem! Daha önce 3 maçında görev aldı

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda oynanacak Liverpool-Galatasaray maçında Polonyalı hakem Szymon Marciniak düdük çalacak.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında 18 Mart Çarşamba günü İngiliz ekibi Liverpool ile deplasmanda karşılaşacak.

Söz konusu müsabakayı Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek. Marciniak’ın yardımcılıklarını Tomasz Listkiewicz ile Adam Kupsik yapacak. Maçın dördüncü hakemi Pawel Raczkowski olacak.

Liverpool - Galatasaray maçında VAR’da İtalyan Marco Di Bello, AVAR’da da Daniele Chiffi görev alacak.

3 MAÇTA GÖREV ALDI

Marciniak, Galatasaray'ın daha önce 3 maçında görev aldı.

-Galatasaray'ın 15 Eylül 2015'te Atletico Madrid'e evinde 2-0 yenildiği maçta, 1 Ekim 2019'da PSG'ye 1-0 yenildiği maçta ve 29 Ağustos 2023'te Molde'yi deplasmanda 2-1 yendiği maçta düdük çaldı. Marciniak, bu 3 maçta sadece 5 sarı kart göstererek dikkat çekti.

-45 yaşındaki hakem A Milli Futbol Takımımızın ise 4 maçında görev aldı. 2016'da Hırvatistan ile 1-1 berabere kaldık, 2017'de 3-0, 2019'da 2-1 yenildiğimiz İzlanda maçında ve 2020'de Rusya'yı 3-2 yendiğimiz Uluslar Ligi maçında görev aldı.

-Polonyalı hakem, Beşiktaş'ın ise 2015'te Liverpool'a 1-0 yenildiği, 2025'te Twente'ye yine 1-0'lık skorla yenildiği maçlarda görev aldı.