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Liverpool, galibiyet hasretini farklı skorla bitirdi

18.04.2023 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Premier Lig’in 31. haftasında Liverpool, deplasmanda Leeds United’ı 6-1 mağlup ettiği mücadelede 2 gol atan Mohamed Salah, Premier Lig tarihinde 107 golle sol ayağıyla en çok gol atan isim oldu.

Liverpool, galibiyet hasretini farklı skorla bitirdi

İngiltere Premier Lig’in 31. hafta mücadelesinde Liverpool, deplasmanda Leeds United’ı 6-1 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Mohamed Salah, Leeds karşısında attığı 2 golle Premier Lig tarihinde sol ayağıyla en çok gol atan isim oldu. Salah, sol ayağıyla attığı 107 golle Robbie Fowler’ı da geride bıraktı.

Mısırlı futbolcu, bu sezon kırmızı formayla 30’u Premier Lig, 8’i Şampiyonlar Ligi olmak üzere 43 maçta 26 gol atarken, 11 kez de gol pası verdi.

LİVERPOOL GALİBİYETLE TANIŞIRKEN, YİNE FARKLI KAZANDI

Liverpool, bugünkü galibiyetle 4 maç sonra hanesine 3 puan yazdırdı. Kırmızılar, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Real Madrid, Premier Lig’de Bournemouth ve Manchester City’e mağlup olurken, bu periyotta tek puanı Arsenal’e karşı aldı. Liverpool, son 3 puanını ise yine farklı skorla (7-0) mağlup ettiği Manchester United’dan almıştı.

DİOGO JOTA, BU SEZON İLK GOLÜNÜ ATTI

Söz konusu maçın 52. dakikasında takımının 3. golünü atan Diego Jota, Liverpool formasıyla bu sezon ilk golüne imza atmış oldu. Jota, 2 gol, 1 asistle tamamladığı müsabakanın 81. dakikasında yerini Brezilyalı golcü Roberto Firmino’ya bıraktı. 26 yaşındaki futbolcu kırmızılılarla bu sezon 20 karşılaşmada 2 gol, 8 asist üretti. Liverpool formasıyla 3. sezonunu geçiren Portekizli, ilk sezonunda 30 maçta, 13 gol, 1 asist katkısı sağlarken, 2. sezonunda ise 55 maçta 21 gol, 6 asistle kariyer sezonunu yaşamıştı.

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