Liverpool, galibiyeti hatırladı; 4 maçlık seri bitti

İngiltere Premier Lig’de Aston Villa’yı konuk eden Liverpool, sahadan 2-0 galip ayrılarak 4 maçlık mağlubiyet serisini sonlandırdı. Mücadelede 1 gol kaydeden Mohamed Salah, Liverpool’da 250. golüne ulaştı.

Emre Şen

Premier Lig’in 10. haftasında Liverpool, Anfield’da Aston Villa ile karşılaştı. Son haftaların çıkış yakalayan takımı olan ve geçtiğimiz hafta Manchester City’yi de yenen Aston Villa karşısında Liverpool, 45+1. dakikada Mohamed Salah’ın golüyle soyunma odasına 1-0 önde girdi. 58’de Ryan Gravenberch, farkı 2’ye çıkaran golü kaydetti.

Son düdükle birlikte sahadan 2-0’lık galibiyetle ayrılan Liverpool, ligde üst üste aldığı 4 mağlubiyetin ardından kötü seriyi sonlandırarak 3 puanı hanesine yazdırdı. Arne Slot’un öğrencileri bu galibiyetle puanını 18’e yükseltti. 4 maçlık galibiyet serisi sona eren Unai Emery’nin çalıştırdığı Aston Villa ise 15 puanda kaldı.

Liverpool, 4 Kasım Salı günü UEFA Şampiyonlar Ligi’nde milli futbolcu Arda Güler’in formasını giydiği Real Madrid ile karşılaşacak.

Mısırlı forveti Mohamed Salah, Liverpool formasıyla 250. golüne ulaştı. Liverpool’da 8. sezonunu geçiren Salah, Premier Lig’de 4 kez de gol kralı oldu.

Liverpool
