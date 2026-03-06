Dünya Beyaz Saray'daki o anları konuşuyor: Trump’ın İran sözleri, Messi’nin tepkisi

ABD Başkanı Donald Trump, ABD’de lig şampiyonluğu yaşayan Inter Miami futbolcularını Beyaz Saray’da ağırladı. Törende konuşma yapan Trump, Orta Doğu’daki gelişmelere değinerek İran’a yönelik operasyonlar hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.

Konuşması sırasında İran’ın bölgedeki bazı ülkelere füze saldırıları planladığını öne süren Trump, ABD’nin bu girişimleri engellediğini söyledi. Bu sırada Messi ve arkadaşlarının alkışlaması dikkat çekti. İşte o konuşmadan satır başları...

"PLANLARINI SUYA DÜŞÜRDÜK..."

Trump, "İran askeri muhafızları ve İran polisi silahlarını bırakmalı, yoksa hepsi öldürülecek. İran, Orta Doğu'daki her ülkeye füze fırlatmıştı. Sonra biz geldik ve onların planlarını suya düşürdük. Sizlere tarihin doğru yönünde olma fırsatı veriyoruz. Yoksa kesin bir ölümle karşılaşırsınız." dedi.

"DONANMALARI YOK OLDU! ÜÇ GÜNDE 24 GEMİ KAYBETTİLER..."

ABD’nin dünyanın en güçlü ordusuna sahip olduğunu vurgulayan Trump, 'Donanmaları yok oldu. Üç günde 24 gemi kaybettiler. Bu gerçekten çok fazla. Uçaksavar sistemleri yok oldu. Hava kuvvetleri kalmadı. Hava savunmaları yok. Tüm planları sonuçsuz kaldı. İletişim hatları koptu. Füzeleri ve fırlatma rampaları gitti; sırasıyla yaklaşık yüzde 60 ve yüzde 64 oranında yok edildi' ifadelerini kullandı.

"MESSI BURAYA GELDİ VE KAZANDI!"

"Bu adam (Lionel Messi) buraya geldi ve kazandı. Birçok harika oyuncu buraya geliyor, fena oynamıyorlar ama kazanamıyorlar. Ancak Leo, sen geldin ve kazandın. Üstelik diğer herkesten çok daha baskı altındaydın, tüm o baskıyla geldin ve kazandın."

"ÖNCE İRAN SONRA KÜBA"

Trump ayrıca, İran'ın füzelerinin yüzde 60'ının, füze rampalarının ise yüzde 64'ünün ABD ve İsrail saldırılarında imha edildiğini savundu. 'Önce İran'la işimizi bitirmek istiyoruz.' şeklinde konuşan Trump, daha sonra Küba'ya eğileceklerini ve bu ülkeyle ilgili adımlar atacaklarını belirtti.

MESSI'Yİ ÖVE ÖVE BİTİREMEDİ! PELE KIYASI OLAY OLDU...

Trump, buluşmayı anlatırken oğluyla arasında geçen kısa bir diyaloğu da paylaştı. “Oğlum bana ‘Baba bugün kim gelecek biliyor musun?’ dedi. ‘Hayır, bilmiyorum, çok işim var’ diye cevap verdim. ‘Messi gelecek’ dedi. Oğlum Messi ve Cristiano Ronaldo’nun büyük hayranı.

Daha önce hiçbir Amerikan başkanının söyleme fırsatı bulamadığı o sözleri söylemek benim için büyük bir onur. Beyaz Saray'a hoş geldin, Lionel Messi.” dedi.

Trump, sohbet sırasında futbol tarihinin efsane isimlerinden Pele ile Messi’yi de karşılaştırdı. Arjantinli yıldız için övgü dolu sözler kullanan Trump, “Sen Pele’den daha iyi olabilirsin. Kim daha iyi? Sen mi, Pele mi? Evet kabul ediyorum, sen ondan daha iyisin ama o da harikaydı.” ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU!

Beyaz Saray’daki kabul töreninde dünya futbolunun yıldız isimleri de yer aldı. Lionel Messi ve Luis Suárez’in de bulunduğu etkinlikte Trump’ın konuşması sırasında futbolcuların alkışladığı anlar kameralara yansıdı. Messi’nin bazı anlarda gülümsemesi ise sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Trump’ın açıklamaları ve törende yaşanan bu anlar, hem siyaset hem de spor dünyasında geniş yankı uyandırdı.