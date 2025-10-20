SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İngiltere Premier Lig

Liverpool kazanmayı unuttu! Manchester United 10 yıl sonra Anfield'da galip geldi

Manchester United, Premier Lig’in 8. haftasında Anfield’da Liverpool’u 2-1 mağlup ederek büyük bir zafere imza attı. Kırmızı Şeytanlar, bu sonuçla 10 yıl sonra Anfield’da lig galibiyeti elde etti. Liverpool üst üste dördüncü kez sahadan mağlup ayrılırken, Cody Gakpo 3 kez direğe takılarak büyük şanssızlık yaşadı.

Liverpool kazanmayı unuttu! Manchester United 10 yıl sonra Anfield'da galip geldi
Berker İşleyen

İngiltere Premier Lig’in 8. haftasında dev bir karşılaşma yaşandı. Anfield Stadyumu’nda Liverpool, ezeli rakibi Manchester United’ı konuk etti. Kırmızı Şeytanlar, zorlu deplasmandan 2-1’lik galibiyetle ayrılarak büyük bir sürprize imza attı.

Manchester United’a galibiyeti getiren goller, 2. dakikada Bryan Mbeumo ve 84. dakikada Harry Maguire’den geldi. Ev sahibi Liverpool’un tek sayısını ise 78. dakikada Cody Gakpo kaydetti.

10 YIL SONRA KAZANDILAR

Liverpool kazanmayı unuttu! Manchester United 10 yıl sonra Anfield da galip geldi 1

Bu sonuçla Arne Slot’un öğrencileri üst üste dördüncü yenilgilerini aldı. Öte yandan Manchester United, 10 yıl aradan sonra Anfield’da lig maçı kazanmayı başardı.

3 KEZ DİREĞE TAKILDI

Liverpool kazanmayı unuttu! Manchester United 10 yıl sonra Anfield da galip geldi 2

Karşılaşmanın dikkat çeken isimlerinden biri de Cody Gakpo oldu. Hollandalı futbolcu, attığı golün yanı sıra 3 kez direğe takılarak büyük şanssızlık yaşadı.

Milli kaleci Altay Bayındır ise mücadeleyi yedek kulübesinde tamamladı.

Alınan bu galibiyetle Manchester United puanını 13’e yükseltirken, Liverpool 15 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Manchester United sahasında Brighton’ı konuk edecek, Liverpool ise Brentford deplasmanına çıkacak.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Penaltı, kırmızı kart, iptal edilen gol... Fenerbahçe-Karagümrük maçı için çok konuşulacak yorum!Penaltı, kırmızı kart, iptal edilen gol... Fenerbahçe-Karagümrük maçı için çok konuşulacak yorum!
Anderson Talisca, ligdeki üçüncü golünü attıAnderson Talisca, ligdeki üçüncü golünü attı
Anahtar Kelimeler:
Liverpool Manchester United son dakika premier lig
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
KKTC'li gazeteciden canlı yayında skandal sözler: "Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi geri çekilmelidir"

KKTC'li gazeteciden canlı yayında skandal sözler: "Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi geri çekilmelidir"

Tur otobüsü devrildi: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Tur otobüsü devrildi: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Fatih Karagümrük başkanı Fenerbahçe maçı oynanırken stadı terk etti! "Böyle hakem mi olur!"

Fatih Karagümrük başkanı Fenerbahçe maçı oynanırken stadı terk etti! "Böyle hakem mi olur!"

Ebru Gündeş ile yeni boşandı! Güzel türkücüyle aşk iddiası

Ebru Gündeş ile yeni boşandı! Güzel türkücüyle aşk iddiası

Altında rekorlar sonrası 'O döneme çok benziyor' yorumu! 'Balon değil, nerede duracağı belli değil'

Altında rekorlar sonrası 'O döneme çok benziyor' yorumu! 'Balon değil, nerede duracağı belli değil'

Altın fiyatları bir anda çakıldı! İşte düşüşün nedeni...

Altın fiyatları bir anda çakıldı! İşte düşüşün nedeni...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.