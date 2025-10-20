Liverpool kazanmayı unuttu! Manchester United 10 yıl sonra Anfield'da galip geldi

İngiltere Premier Lig’in 8. haftasında dev bir karşılaşma yaşandı. Anfield Stadyumu’nda Liverpool, ezeli rakibi Manchester United’ı konuk etti. Kırmızı Şeytanlar, zorlu deplasmandan 2-1’lik galibiyetle ayrılarak büyük bir sürprize imza attı.

Manchester United’a galibiyeti getiren goller, 2. dakikada Bryan Mbeumo ve 84. dakikada Harry Maguire’den geldi. Ev sahibi Liverpool’un tek sayısını ise 78. dakikada Cody Gakpo kaydetti.

10 YIL SONRA KAZANDILAR

Bu sonuçla Arne Slot’un öğrencileri üst üste dördüncü yenilgilerini aldı. Öte yandan Manchester United, 10 yıl aradan sonra Anfield’da lig maçı kazanmayı başardı.

3 KEZ DİREĞE TAKILDI

Karşılaşmanın dikkat çeken isimlerinden biri de Cody Gakpo oldu. Hollandalı futbolcu, attığı golün yanı sıra 3 kez direğe takılarak büyük şanssızlık yaşadı.

Milli kaleci Altay Bayındır ise mücadeleyi yedek kulübesinde tamamladı.

Alınan bu galibiyetle Manchester United puanını 13’e yükseltirken, Liverpool 15 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Manchester United sahasında Brighton’ı konuk edecek, Liverpool ise Brentford deplasmanına çıkacak.