Liverpool Loris Karius'un menajeriyle görüştü

Beşiktaş'ta Loris Karius'un alacakları nedeniyle siyah-beyazlı kulübü FIFA'ya şikayet etmesinin ardından Liverpool yetkilileri oyuncunun menajeriyle görüştü. İngiliz basınında yer alan haberlere göre, İngiliz ekici 4 aylık maaşını alamayan Alman kaleciye "yanındayız" mesajını verdi ve her konuda destek olacaklarının garantisini iletti. Öte yandan Liverpool yetkilileri, Şenol Güneş'in Karius ile ilgili yaptığı son açıklamaları "adaletsiz" bulduğunu ve kendisine yaklaşımın yanlış olduğunu söylediğini belirtti.

ŞENOL GÜNEŞ: KARIUS DONUK

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Konyaspor'u 3-2 mağlup ettikleri maçın ardından Loris Karius ile ilgili flaş bir açıklama yaptı.

Karius'un performansından memnun olmadığını kaydeden Güneş, "Tolga Zengin olsa, hemen oynatırım. Çocuk yetenekli ama olmadı, tutmuyor şu ana kadar. Karius'un elektriği, heyecanı donuk. Takıma ait olma konusunda eksikleri var, benim de hatam vardır tabii. Bununla veya diğerleri ile sezonu kapatacağız, bu oyuncular bizim oyuncumuz" ifadelerini kullandı.

