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Liverpool Manchester City ile puan farkını 5'e çıkardı

İNGİLTERE HABERLERİ  | 31.01.2019 07:59 | Son Güncelleme

Premier Lig'de Leicester City ile berabere kalan lider Liverpool, en yakın takipçisi Manchester City ile arasındaki puan farkını 5 yaptı.

Liverpool Manchester City ile puan farkını 5'e çıkardı

İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında Liverpool, sahasında Leicester City ile 1-1 berabere kaldı. Ligde en yakın takipçisi Manchester City'nin yenildiği haftada lider Liverpool, Anfield Road'da Leicester City'yi ağırladı.

Liverpool, maçın 3. dakikasında Sadio Mane ile öne geçti. Leicester City, 45+2. dakikada Harry Maguire'nin golüyle skora denge getirdi ve ilk yarı beraberlikle tamamlandı. İkinci yarıda iki takımın da skoru değiştirme çabaları sonuç vermeyince mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı. Puanını 61'e çıkaran Liverpool, Manchester City'nin 5 puan önünde liderliğini sürdürdü.

Tottenham sonradan açıldı

Tottenham, evinde Watford'u ağırladı. Wembley Stadı'ndaki mücadelede Watford, 38. dakikada Craig Cathcart ile bulduğu golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. 80. dakikada Heung-Min Son ile beraberliği yakalayan Tottenham, 87. dakikada Fernando Llorente ile bir gol daha buldu ve mücadeleden 2-1 galip ayrıldı. Tottenham, bu sonuçla puanını 54'e yükselterek 3. sırada yer aldı.

Chelsea, deplasmandan mağlubiyetle döndü

Zirveden kopmama mücadelesi veren Chelsea, Bournemouth deplasmanından ağır yenilgiyle döndü. Bournemouth, Vitality Stadı'nda konuk ettiği rakibini 47. ve 74. dakikalarda Joshua King, 63. dakikada David Brooks ve 90+5. dakikada Charlie Daniels'ın golleriyle 4-0 mağlup etmeyi başardı. Chelsea, bu mağlubiyetle ligde 47 puanda kalarak 5. sıraya geriledi.

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Anahtar Kelimeler:
liverpool leicester city İngiltere Premier Lig Manchester City

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