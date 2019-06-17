Liverpool, Mohamed Salah için gelen 150 milyon poundluk teklifi reddetti

Transferin gözdesi Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah bu sezon da Liverpool'da kalacak.

SALAH VE SHAQIRI'DEN TARAFTARLARA SÜRPRİZ

The Sun'da yer alan haberde Salah'ın Liverpool ile UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanmasının ardından takımdan ayrılmayı gündeminden kaldırdığı öne sürüldü.

Real Madrid ve Juventus'un Salah için 150 milyon poundluk teklif ile Liverpool'un kapısını çalmaya hazırlandığı belirtilen haberde menajer Klopp'un takımda kalmasını istediği Salah için Liverpool'un da gelecek teklifleri reddedeceği iddia edildi.

