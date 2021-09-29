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Liverpool, Portekiz'de şov yaptı

29.09.2021 07:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Liverpool, deplasmanda Porto'yu 5-1 gibi net bir skorla geçti ve 2'de 2 yaptı.

Liverpool, Portekiz'de şov yaptı

Şampiyonlar Ligi B Grubu 2. hafta maçında Liverpool, deplasmanda PSG ile karşı karşıya geldi. Dragao Stadı'nda oynanan mücadeleyi Liverpool, 5-1'lik skorla kazandı.

Liverpool'a galibiyeti getiren goller, 18. ve 60. dakikalarda Salah, 45. dakikada Mane ve 78. ile 83. dakikalarda Firmino'dan geldi. Porto'nun tek sayısını ise 75. dakikada Mehdi Taremi kaydetti.

Gollerle birlikte Liverpool formasıyla Şampiyonlar Ligi tarihinde en fazla deplasman golü atan oyuncu Salah oldu. [13 gol]

İlk maçta Milan'ı 3-2 yenen Liverpool grupta puanını 6 yaparken, açılış haftasında Atletico Madrid ile 0-0 berabere kalan Porto 1 puanda kaldı.

Grubun 3. hafta maçlarında Liverpool, Atletico Madrid deplasmanına gidecekken, Porto evinde Milan'ı konuk edecek.

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Anahtar Kelimeler:
UEFA Şampiyonlar Ligi Liverpool
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