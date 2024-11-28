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Liverpool, Real Madrid'in işini bitirdi! Şampiyonlar Ligi'nde galibiyeti unuttular...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
28.11.2024 01:03
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Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçında Liverpool evinde Real Madrid'i ağırladı. Bu maça kadar 4 maçı da kazanan Liverpool, Real Madrid engelini de 2-0'lık skorla geçti ve İspanyol devini adeta ateşe attı.

Liverpool, Real Madrid'in işini bitirdi! Şampiyonlar Ligi'nde galibiyeti unuttular...

Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçında Arne Slot'un ekibi Liverpool ile Carlo Ancelotti'nin Real Madrid'i ile karşı karşıya geldi. Arda Güler'in 57 dakika sahada kaldığı mücadeleyi Liverpool 2-0 kazanmayı bildi. Real Madrid aldığı bu sonucun ardından Şampiyonlar Ligi'nde 24. sıraya kadar geriledi. İspanyol ekibi oynadığı 5 maçın 3'ünü kaybetti.

PENALTI KAÇIRMA YARIŞINA GİRDİLER

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Liverpool-Real Madrid maçında, iki takım birbirine penaltı ikramında bulundu. Real Madrid'in 59. dakikada kazandığı penaltıda vuruşu yapan Mbappe, kaleci Kelleher'i geçemedi. 70. dakikada penaltıyı bu sefer Liverpool kazandı. İngiliz ekibinde de topun başına Salah geçti ve o da penaltı vuruşundan yararlanamadı.

ARDA GÜLER İLK 11 BAŞLADI

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Real Madrid'de istediği forma şansını bulamayan Arda Güler, Liverpool karşısında maça 11'de başladı. 57 dakika sahada kalan Arda Güler, 57. dakikada yerini Lucas Vazquez'e bıraktı.

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Liverpool real madrid şampiyonlar ligi
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