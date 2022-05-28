Liverpool Real Madrid maçı için futbolseverlerin heyecanlı bekleyişi sürüyor. Paris Stade De France'da oynanacak maça dakikalar kala araştırma yapılmaya devam ediliyor. Vatandaşlar internette; Liverpool Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? Liverpool Real Madrid Şampiyonlar Ligi Final maçı hangi kanalda? Şifreli mi? soru ve konu başlıklarını sorguluyor. Şampiyonlar Ligi Final maçı ile ilgili ayrıntılar haberimizde...

LIVERPOOL REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Liverpool ile Real Madrid'in karşı karşıya geleceği Şampiyonlar Ligi finali 28 Mayıs'ta Paris'te bulunan Stade de France'ta oynanacak. Kritik mücadelenin saat 22.00'de başlayacağı açıklanmıştı.

Liverpool ile Real Madrid'i karşı karşıya getiren UEFA Şampiyonlar Ligi final maçının başlama vuruşu 36 dakika ertelendi. Şehirdeki trafik nedeniyle çok sayıda futbolsever maça yetişemedi. Bu nedenle karşılaşmanın geç başlatılmasına karar verildi.

LIVERPOOL REAL MADRİD ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNAL MAÇI HANGİ KANALDA?

Liverpool - Real Madrid maçı saat 22.36'da TV8 ve EXXEN dijital platformunda canlı olarak yayınlanacak.

LIVERPOOL REAL MADRİD MAÇININ HAKEMİ CLEMENT TURPİN KİMDİR?

Liverpool Real Madrid Şampiyonlar Ligi final maçının hakemi Clement Turpin 16 Mayıs 1982 yılında Fransa'nın Oullins şehrinde dünyaya geldi

Clement Turpin, FIFA hakemliğine ilk defa 2010 yılında başlamıştır.

Clement Turpin, 2014 FIFA Dünya Kupası elemelerinde ve 2016 FIFA Dünya Kupası'nda hakemlik yapmıştır.

LIVERPOOL REAL MADRİD MAÇININ İLK 11'LERİ

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson; Fabinho, Henderson, Thiago; Salah, Diaz, Mane.

Yedekler: Kelleher; Tsimikas, Matip, Gomez; Oxlade-Chamberlain, Milner, Keita, Jones, Elliott; Jota, Minamino, Firmino.

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Casemiro, Kroos, Modric; Valverde, Vinicius Junior, Benzema.

Yedekler: Lunin; Marcelo, Nacho; Ceballos, Camavinga, Isco; Lucas, Hazard, Asensio, Bale; Rodrygo, Mariano.

KUPAYI EN ÇOK KAZANAN TAKIM REAL MADRİD!

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde bu akşam Liverpool ile karşılaşacak Real Madrid, kupayı en çok müzesine götüren takım olarak öne çıkıyor. İspanya temsilcisi, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017 ve 2018 yıllarında olmak üzere 13 kez mutlu sona ulaşarak Avrupa'nın bir numaralı kupasının en başarılı takımı olmayı başardı. Madrid ekibi, 1962, 1964 ve 1981 yıllarında yaptıkları final maçlarında ise sahadan yenilgiyle ayrılarak kupaya uzanamadı.

LIVERPOOL'UN TEK MAĞLUBİYETİ VAR

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde bu akşam İspanya temsilcisi Real Madrid ile karşılaşacak İngiliz ekibi Liverpool, finale gelene kadar tek maç kaybetti. Liverpool, grup aşamasından itibaren çıktığı 12 maçta 10 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyet aldı. İngiliz temsilcisi bu maçlarda 30 gol attı, kalesinde ise 13 gol gördü. Klopp'un öğrencileri, bu sezonki tek mağlubiyetlerini, son 16 turunda eledikleri İtalyan ekibi Inter'e karşı yaşadı. Inter deplasmanından 2-0 galip dönen Liverpool, sahasındaki karşılaşmayı 1-0 kaybetti.

