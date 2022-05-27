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Liverpool Real Madrid maçı ne zaman? Şampiyonlar Ligi final maçı saat kaçta hangi kanalda?

27.05.2022 17:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Liverpool Real Madrid Şampiyonlar Ligi final maçı için büyük heyecan sürmeye devam ediyor. Devler liginde final maçı öncesi binlerce futbolsever, Liverpool Real Madrid maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu internet üzerinden araştırıyor. Kritik maç öncesi karşılaşmanın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Liverpool Real Madrid maçı ne zaman? Şampiyonlar Ligi final maçı saat kaçta hangi kanalda?

Liverpool Real Madrid maçı ne zaman? Şampiyonlar Ligi final maçı saat kaçta hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı için geri sayım başladı. Şampiyonlar Ligi'nde bu yıl destan yazan Liverpool ve Real Madrid, Paris'te oynanacak olan final maçında kozlarını paylaşacak. Real Madrid ile Liverpool 2017-2018 Şampiyonlar Ligi finalinde de karşılaşmış, kupaya uzanan taraf İspanyollar olmuştu. Gözler yarın oynanacak olan kritik mücadelede olacak. Peki, Liverpool Real Madrid maçı ne zaman? Şampiyonlar Ligi final maçı saat kaçta hangi kanalda?

LIVERPOOL REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Liverpool ile Real Madrid'in karşı karşıya geleceği Şampiyonlar Ligi finali 28 Mayıs'ta Paris'te bulunan Stade de France'ta oynanacak. Kritik mücadele saat 22.00'de TV8'de canlı yayınlanacak.

LIVERPOOL REAL MADRID MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Thiago; Salah, Mane, Diaz

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Kroos, Casemiro, Modric; Valverde, Benzema, Vinicius Jr

AVRUPA ARENASINDA 9. RANDEVU

İki ekip daha önce Avrupa kupalarında 8 kez karşı karşıya geldi. Tamamı Şampiyonlar Ligi'nde oynanan bu maçlarda Real Madrid 4, Liverpool 3 kez sahadan 3 puan ile ayrılırken, sadece 1 maç berabere bitti. Söz konusu müsabakalarda İspanyol temsilci 10, İngiliz ekibi 8 kez fileleri havalandırdı. İki ekip, en son geçen sene UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde karşılaşmış, Real Madrid 3-1 ve 0-0'lık sonuçlarla tur atlayan taraf olmuştu. Öte yandan Liverpool, rakibini son olarak 2008-2009 sezonunda 4-0'lık sonuçla mağlup edebilmişti.

İSPANYOLLAR ÜSTÜN

UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını İspanyol ekipleri 18 kez kazanarak bu alanda en başarılı ülke olarak göze çarpıyor. Söz konusu şampiyonlukların 13'üne sahip olan Real Madrid, aynı zamanda kupayı müzesine en çok götüren kulüp olarak öne çıkıyor. Liverpool da 6 defa mutlu sona ulaşırken, İngiliz ekipleri bu kupayı 14 kez kazanarak en başarılı ikinci ülke konumunda.

GÖZLER 3 OYUNCUDA!

Bu sezon Liverpool'un UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki en golcü ismi, fileleri 8 kez havalandıran Muhammed Salah oldu. Mısırlı kanat oyuncusunu, 5'er golle Sadio Mane ve Roberto Firmino izledi.

Luis Diaz ve Ibrahima Konate 2'şer, Fabinho, Jordan Henderson, Naby Keita, Thiago Alcantara, Diogo Jota ve Divock Origi ise birer gol kaydetti. Liverpool'un 2 golünü de rakip oyuncular kendi kalelerine attı.

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Anahtar Kelimeler:
UEFA Şampiyonlar Ligi Liverpool
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