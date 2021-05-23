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Liverpool, Şampiyonlar Ligi biletini aldı

23.05.2021 20:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Premier Lig'de 38. hafta karşılaşmasında Liverpool, konuk ettiği Crystal Palace'ı 2-0 mağlup etti ve Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazandı.

Liverpool, Şampiyonlar Ligi biletini aldı

İngiltere Premier Lig'de 38. hafta mücadelesinde Liverpool, Crystal Palace'ı ağırladı.

Anfield Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Liverpool'un 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Liverpool'da forma giyen milli futbolcumuz Ozan Kabak, karşılaşmada sakatlığı nedeniyle yer almadı.

Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 36. ve 74. dakikalarda Sadio Mane kaydetti.

Bu sonucun ardından Liverpool, sezonu 3. sırada tamamladı ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynamaya hak kazandı. Crystal Palace ise sezonu 14. sırada tamamladı.

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Anahtar Kelimeler:
Premier League Liverpool
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