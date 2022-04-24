Liverpool şampiyonluğu istiyor! Everton'u 2-0 mağlup ettiler...

İngiltere Premier Lig'de Liverpool, kendi sahasında Merseyside derbisinde Everton'u ağırladı.

İlk yarısı 0-0 eşitlikle biten mücadelede, Liverpool, ikinci yarıda bulduğu gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 62. dakikada Andrew Robertson ve 85. dakikada Divock Origi kaydetti.

İLK YARIDA GERGİNLİK YAŞANDI

Öte yandan karşılaşmanın 45. dakikasında iki takım futbolcuları arasında gerginlik yaşandı. Everton'da Richarlison yerde kaldı. Evertonlu futbolcular, Liverpool'un topu taça atmasını bekledi, tribünler ise oyunun devam etmesi için tezahürat yaptı. Topun dışarı gitmemesi üzerine Everton'da Doucoure Fabinho'ya faul yaptı ve iki takım futbolcuları arasında itişme yaşandı. Pozisyon sonrası Doucoure sarı kart gördü.

Bu sonucun ardından Liverpool, puanını 79'a çıkardı ve 80 puanlı lider Manchester City'yi takibini sürdürdü. Everton ise 29 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Liverpool, Newcastle United ile deplasmanda karşılaşacak. Everton, kendi sahasında Chelsea'yi ağırlayacak.

