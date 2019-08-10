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Liverpool, sezona farklı galibiyetle başladı

İNGİLTERE HABERLERİ  | 10.08.2019 07:42 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig'de sezonun açılış maçında Liverpool, sahasında Norwich City'yi 4-1 mağlup etti.

Liverpool, sezona farklı galibiyetle başladı

İngiltere Premier Lig'de 2019-2020 sezonunun açılış maçında Liverpool, sahasında Norwich City'yi 4-1 yendi. Alman teknik adam Jurgen Klopp yönetimindeki Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Grant Hanley (kendi kalesine), 19. dakikada Muhammed Salah, 28. dakikada Virgil van Dijk ve 42. dakikada Divock Origi attı.

Konuk takımın tek golünü 64. dakikada Teemu Pukki kaydetti. Liverpool'un Brezilyalı kalecisi Alisson, 39. dakikada sakatlanarak yerini Adrian'a bıraktı. Liverpool, 14 Ağustos Çarşamba günü UEFA Süper Kupa maçında Chelsea ile Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek.

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Anahtar Kelimeler:
liverpool İngiltere Premier Lig norwich city

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