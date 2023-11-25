Liverpool, son dakikalarda Manchester City'den puanı kopardı! Zirve yarışı iyice kızıştı

Manchester City ile Liverpool, İngiltere Premier Lig'in 13. haftasında kozlarını paylaştı. Zirve yarışını yakından ilgilendiren ve büyük bir mücadelenin yaşandığı maçta kazanan çıkmadı. Etihad Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Manchester City'nin golünü 27. dakikada Erling Haaland kaydetti. Liverpool'un sayısı ise 80. dakikada Trent Alexander-Arnold'dan geldi.

Bu skorun ardından üst üste 2. beraberliğini alan Manchester City, 29 puan ve maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü. Son 3 maçta 2. kez berabere kalan Liverpool ise 28 puanla 2. sırada yer buldu.

Manchester City, gelecek hafta Tottenham'ı konuk edecek. Liverpool ise Fulham'ı ağırlayacak.





