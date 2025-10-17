Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot'tan Galatasaray'a gönderme! O maçı unutamadı

Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, ligde Manchester United ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.

GALATASARAY MAÇINA GÖNDERME

Milli ara öncesi üst üste aldıkları Crystal Palace, Galatasaray ve Chelsea mağlubiyetlerini değerlendiren Slot, Galatasaray maçındaki penaltının iptal edilmesi gerektiğini söyledi.

Hollandalı teknik adam, üst üste 3 mağlubiyet sonrası Manchester United karşısında reaksiyon göstermeleri gerektiğini aktardı.

"İPTAL EDİLMELİYDİ"

Arne Slot, milli ara öncesi üst üste 3 mağlubiyetle ilgili, "Kaybettiğimiz üç maç da çok az farkla gitti. İkisini son dakikada kaybettik, birinde penaltı oldu. VAR penaltıyı iptal etmeliydi ama sadece bizim penaltımızı iptal ettiler. Ama hep söylüyorum, o farklara bağlı kalmamalıyız." dedi.