SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot'tan Galatasaray'a gönderme! O maçı unutamadı

Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, Manchester United maçı öncesi yaptığı açıklamada Galatasaray maçına gönderme yaptı. Hollandalı çalıştırıcı, “VAR penaltıyı iptal etmeliydi ama sadece bizim penaltımızı iptal ettiler” sözleriyle tartışmalı pozisyona dikkat çekti. Slot, üst üste gelen yenilgilerin ardından Manchester United karşısında güçlü bir reaksiyon göstermeleri gerektiğini vurguladı. İşte detaylar...

Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot'tan Galatasaray'a gönderme! O maçı unutamadı
Berker İşleyen

Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, ligde Manchester United ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.

GALATASARAY MAÇINA GÖNDERME

Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot tan Galatasaray a gönderme! O maçı unutamadı 1

Milli ara öncesi üst üste aldıkları Crystal Palace, Galatasaray ve Chelsea mağlubiyetlerini değerlendiren Slot, Galatasaray maçındaki penaltının iptal edilmesi gerektiğini söyledi.

Hollandalı teknik adam, üst üste 3 mağlubiyet sonrası Manchester United karşısında reaksiyon göstermeleri gerektiğini aktardı.

"İPTAL EDİLMELİYDİ"

Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot tan Galatasaray a gönderme! O maçı unutamadı 2

Arne Slot, milli ara öncesi üst üste 3 mağlubiyetle ilgili, "Kaybettiğimiz üç maç da çok az farkla gitti. İkisini son dakikada kaybettik, birinde penaltı oldu. VAR penaltıyı iptal etmeliydi ama sadece bizim penaltımızı iptal ettiler. Ama hep söylüyorum, o farklara bağlı kalmamalıyız." dedi.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sıralama değişti! İşte milli takımın yeni yeriSıralama değişti! İşte milli takımın yeni yeri
Selçuk İnan o ismin antrenmanda sakatlandığını açıkladı!Selçuk İnan o ismin antrenmanda sakatlandığını açıkladı!
Anahtar Kelimeler:
Liverpool son dakika galatasaray şampiyonlar ligi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Flaş iddia! CHP'li bir belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor

Flaş iddia! CHP'li bir belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor

İsrail'den Lübnan'a ağır bombardıman! Çok sayıda bölge hedef alındı

İsrail'den Lübnan'a ağır bombardıman! Çok sayıda bölge hedef alındı

Sadettin Saran'dan Samandıra'ya bir hamle daha! 4 isimle daha yollar ayrıldı

Sadettin Saran'dan Samandıra'ya bir hamle daha! 4 isimle daha yollar ayrıldı

Başka erkekle görüntüleri çıldırttı! "Her tarafı" açık diyerek isyan etti

Başka erkekle görüntüleri çıldırttı! "Her tarafı" açık diyerek isyan etti

Altın rekor kırınca vatandaşların yeni tercihi oldu: "Düğünlerde takı için satın alınıyor"

Altın rekor kırınca vatandaşların yeni tercihi oldu: "Düğünlerde takı için satın alınıyor"

Milyon dolarlık tartışmalı lüks otele el kondu

Milyon dolarlık tartışmalı lüks otele el kondu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.