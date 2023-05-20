SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İngiltere Premier Lig
  4. Liverpool, Türk yıldız Orkun Kökçü'yü istiyor! 45 milyon euro'luk bonservis bedelini ödemeye hazırlar...

Liverpool, Türk yıldız Orkun Kökçü'yü istiyor! 45 milyon euro'luk bonservis bedelini ödemeye hazırlar...

20.05.2023 17:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Jürgen Klopp yönetimindeki Liverpool bu seneyi pas geçti. Premier Lig'de istediği sonuçları alamayan İngiliz devi, önümüzdeki sezonun kadrosu için yavaş yavaş çalışmalara başladı. Feyenoord ile şampiyonluk mutluluğu yaşayan milli oyuncumuz Orkun Kökçü'ye kancayı takan Jürgen Klopp, Liverpool yönetiminden bu transferin yapılmasını istedi.

Liverpool, Türk yıldız Orkun Kökçü'yü istiyor! 45 milyon euro'luk bonservis bedelini ödemeye hazırlar...
Orkun Kökçü

Orkun Kökçü

TR Türkiye
Yaş: 23 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Feyenoord
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

İngiltere'de bu sezon beklentileri karşılayamayan Liverpool, gelecek sezonun kadrosunu yavaş yavaş yapılandırmaya başladı. Ligde oynadıkları son 7 maçtan da galip ayrılan İngiliz devi, Şampiyonlar Ligi'ne gidebilmek için yoğun çaba harcıyor.

ORKUN KÖKÇÜ'YÜ İSTİYOR

60c12d0767b0a93c58ec026f

Liverpool'un teknik patornu Jürgen Klopp, Feyenoord formasıyla bu sezon 44 maçta 12 gol atıp 5 asist yapan Orkun Kökçü'yü istiyor. Feyenoord'un şampiyonluğunda büyük katkı sağlayan Orkun Kökçü için 45 milyon euro'yu gözden çıkartan Liverpool yetkilileri kısa süre içinde resmi girişimleri başlatacak.

ORTA SAHAYI YILDIZLAR KARMASI YAPACAKLAR

210423_Jude_Bellingham_of_Borussia_Dortmund_1920

Liverpool, Orkun Kökçü'nün yanına Dortmund forması giyen ve dünyanın en iyi orta sahaları arasında gösterilen 19 yaşındaki Jude Bellingham'ı da almak istiyor. Ayırca Brighton forması giyen Mac Allister ile de görüşme yapan Liverpool, önümüzdeki yıl iddialı bir kadro kurmanın peşinde...


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ünlü futbolcuya 8 ay men cezası! Sebebi ise...Ünlü futbolcuya 8 ay men cezası! Sebebi ise...
Derbiye saatler kala kadrodan çıkarıldı!Derbiye saatler kala kadrodan çıkarıldı!
Arda Turan için olay yaratan iddia!Arda Turan için olay yaratan iddia!
Anahtar Kelimeler:
Feyenoord Liverpool Jürgen Klopp Orkun Kökçü ind yaşında de sezon

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu'nun yeni başdanışmanı gündem oldu! AK Parti ile ilgili paylaşımlarını sildi

Kılıçdaroğlu'nun yeni başdanışmanı gündem oldu! AK Parti ile ilgili paylaşımlarını sildi

Usta sanatçı Nuri Sesigüzel hayatını kaybetti

Usta sanatçı Nuri Sesigüzel hayatını kaybetti

Daum'dan kötü haber! Yoğun bakımda yürek burkan açıklama

Daum'dan kötü haber! Yoğun bakımda yürek burkan açıklama

Fenerbahçe'ye piyango! Kasa dolacak... Yıldız isme 160 milyonluk teklif

Fenerbahçe'ye piyango! Kasa dolacak... Yıldız isme 160 milyonluk teklif

Taraftarı bu kez çok kızdırdı! Jesus'tan başkana G.Saray örneği

Taraftarı bu kez çok kızdırdı! Jesus'tan başkana G.Saray örneği

Volkan Demirel o anları anlattı, tüyleri diken diken etti! "Asla yapmayacağım, asla"

Volkan Demirel o anları anlattı, tüyleri diken diken etti! "Asla yapmayacağım, asla"

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Her şey normaldi! Bir anda arabadan silahıyla çıkıp polislere...

Her şey normaldi! Bir anda arabadan silahıyla çıkıp polislere...

Kafasının büyümesini kimse durduramıyor! “Ben onu seviyorum”

Kafasının büyümesini kimse durduramıyor! “Ben onu seviyorum”

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Evinin penceresinden inşaat işçilerine göğüslerini gösterdi

Evinin penceresinden inşaat işçilerine göğüslerini gösterdi

Gökyüzünde görülen figür çok konuşuldu! “Hayalete benziyor”

Gökyüzünde görülen figür çok konuşuldu! “Hayalete benziyor”

Beyler kişisel bakımın en önemli adımı, saç ve sakal tıraşı! Sizin için en iyi tıraş makinelerini seçtik

Beyler kişisel bakımın en önemli adımı, saç ve sakal tıraşı! Sizin için en iyi tıraş makinelerini seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.