Liverpool, Türk yıldız Orkun Kökçü'yü istiyor! 45 milyon euro'luk bonservis bedelini ödemeye hazırlar...

İngiltere'de bu sezon beklentileri karşılayamayan Liverpool, gelecek sezonun kadrosunu yavaş yavaş yapılandırmaya başladı. Ligde oynadıkları son 7 maçtan da galip ayrılan İngiliz devi, Şampiyonlar Ligi'ne gidebilmek için yoğun çaba harcıyor.

ORKUN KÖKÇÜ'YÜ İSTİYOR

Liverpool'un teknik patornu Jürgen Klopp, Feyenoord formasıyla bu sezon 44 maçta 12 gol atıp 5 asist yapan Orkun Kökçü'yü istiyor. Feyenoord'un şampiyonluğunda büyük katkı sağlayan Orkun Kökçü için 45 milyon euro'yu gözden çıkartan Liverpool yetkilileri kısa süre içinde resmi girişimleri başlatacak.

ORTA SAHAYI YILDIZLAR KARMASI YAPACAKLAR

Liverpool, Orkun Kökçü'nün yanına Dortmund forması giyen ve dünyanın en iyi orta sahaları arasında gösterilen 19 yaşındaki Jude Bellingham'ı da almak istiyor. Ayırca Brighton forması giyen Mac Allister ile de görüşme yapan Liverpool, önümüzdeki yıl iddialı bir kadro kurmanın peşinde...



