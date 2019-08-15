Liverpool’un İstanbul rüyası sürüyor

UEFA Süper Kup Finali’nde Chelsea ile Beşiktaş Park’ta karşı karşıya gelen Liverpool, rakibini penaltı atışlarıyla mağlup ederek kupaya uzandı. Normal süresi 1-1 biten mücadele iki ekip uzatma dakikalarında karşılıklı goller bularak skoru 2-2’ye taşıdı. Eşitliğin bozulmamasının ardından seri penaltı atışlarıyla Liverpool kupaya uzanan taraf oldu. İstanbul’da oynadığı 2. Avrupa Kupası Finali’nde de kupayı kazanmayı başaran Liverpool, bu 2 maçta da sonuca penaltı atışlarıyla gitti.

3-0'DAN DÖNEN TARİHİ MAÇ

Şampiyonlar Ligi tarihinin en iyi finallerinden birisi olarak gösterilen karşılaşmada Liverpool, 2005 yılında Atatürk Olimpiyat Stadı’nda Milan ile karşı karşıya gelmişti. İtalyan ekibinin ilk yarısını 3-0 önde kapattığı karşılaşmada herkes kupanın Milan’a gideceğini düşünürken Liverpool ikinci yarıda 3 gol birden bularak karşılaşmayı uzatmalara ve sonrasında da penaltılara götürmeyi başarmıştı. Milan’da Serginho, Pirlo ve Shevchenko penaltı atışlarını kaçıran isimler olurken, Liverpool’da penaltıdan yararlanamayan tek isim Riise olmuştu. Kırmızılar penaltı atışlarıyla Şampiyonlar Ligi şampiyonu olurken, bugün de benzer bir senaryo gerçekleşti.