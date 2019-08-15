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Liverpool’un İstanbul rüyası sürüyor

İNGİLTERE HABERLERİ  | 15.08.2019 08:31 | Son Güncelleme

UEFA Süper Kupa Finali’nde Chelsea’yi penaltılarla elemeyi başaran Liverpool, İstanbul’da oynadığı 2. Avrupa Kupası Finali’ni de penaltı atışlarıyla kazandı.

Liverpool’un İstanbul rüyası sürüyor

UEFA Süper Kup Finali’nde Chelsea ile Beşiktaş Park’ta karşı karşıya gelen Liverpool, rakibini penaltı atışlarıyla mağlup ederek kupaya uzandı. Normal süresi 1-1 biten mücadele iki ekip uzatma dakikalarında karşılıklı goller bularak skoru 2-2’ye taşıdı. Eşitliğin bozulmamasının ardından seri penaltı atışlarıyla Liverpool kupaya uzanan taraf oldu. İstanbul’da oynadığı 2. Avrupa Kupası Finali’nde de kupayı kazanmayı başaran Liverpool, bu 2 maçta da sonuca penaltı atışlarıyla gitti.

3-0'DAN DÖNEN TARİHİ MAÇ

Şampiyonlar Ligi tarihinin en iyi finallerinden birisi olarak gösterilen karşılaşmada Liverpool, 2005 yılında Atatürk Olimpiyat Stadı’nda Milan ile karşı karşıya gelmişti. İtalyan ekibinin ilk yarısını 3-0 önde kapattığı karşılaşmada herkes kupanın Milan’a gideceğini düşünürken Liverpool ikinci yarıda 3 gol birden bularak karşılaşmayı uzatmalara ve sonrasında da penaltılara götürmeyi başarmıştı. Milan’da Serginho, Pirlo ve Shevchenko penaltı atışlarını kaçıran isimler olurken, Liverpool’da penaltıdan yararlanamayan tek isim Riise olmuştu. Kırmızılar penaltı atışlarıyla Şampiyonlar Ligi şampiyonu olurken, bugün de benzer bir senaryo gerçekleşti.

YİNE GERİDEN GELDİ

Liverpool, 2005 yılındaki Milan maçında olduğu gibi bugün de Chelsea karşısında ilk yarıyı mağlup olarak tamamladı. İkinci yarıda Mane ile eşitliği yakalayan Klopp’un öğrencileri, uzatma dakikalarında yine Senegalli yıldızının attığı golle öne geçti. Ancak Chelsea, Jorginho’nun penaltıdan attığı golle durumu 2-2’ye getirirken uzatmalar da bu şekilde sonuçlandı. Seri penaltı atışlarında rakibine 5-4 üstünlük kurmayı başaran Liverpool, skoru toplamda 7-6'ya getirerek 2005 yılında Olimpiyat Stadı'ndaki Şampiyonlar Ligi Finali’ne benzer bir senaryoyla İstanbul’dan yine kupayla dönmeyi başardı.

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Anahtar Kelimeler:
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