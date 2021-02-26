SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İngiltere
  4. Liverpool'un kaptanı Jordan Henderson ameliyat edildi

Liverpool'un kaptanı Jordan Henderson ameliyat edildi

26.02.2021 14:54 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Liverpool'un kaptanı Jordan Henderson ameliyat edildi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un kaptanı Jordan Henderson, sakatlığı nedeniyle en az nisan ayına kadar sahalardan uzak kalacak.

Liverpool'un kaptanı Jordan Henderson ameliyat edildi. Kulüpten yapılan açıklamada, Everton ile geçen hafta oynanan lig maçı sırasında sakatlanarak oyundan çıkan kaptan Henderson'ın kasıklarından ameliyat edildiği belirtildi.

30 yaşındaki İngiliz oyuncunun sahalara kesin dönüş tarihi netleşmemesine rağmen mart ayı boyunca tedavisine devam edileceği vurgulandı.

Son şampiyon Liverpool, bu sezon sık sık yaşanan sakatlık sorunları nedeniyle kadro kurmakta zorlanıyor. İngiltere temsilcisinde Henderson'ın yanı sıra Virgil van Dijk, Joe Gomez, Joel Matip, Fabinho, Naby Keita ve Diogo Jota'nın sakatlıkları devam ediyor.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlülerin unutulmayan gafları Ünlülerin unutulmayan gafları
Tottenham rahat turladıTottenham rahat turladı
En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleriEn sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri
Anahtar Kelimeler:
İngiltere Liverpool
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

1 mart öncesi peş peşe duyurdular! İl il alınan yeni kararlar

1 mart öncesi peş peşe duyurdular! İl il alınan yeni kararlar

Iğdır'da keşfedildi! 50 milyon tona yakın

Iğdır'da keşfedildi! 50 milyon tona yakın

Fenerbahçe'de Christoph Daum sesleri

Fenerbahçe'de Christoph Daum sesleri

'Fenerbahçe Boupendza için iyi teklif yaptı'

'Fenerbahçe Boupendza için iyi teklif yaptı'

Yusuf Yazıcı Avrupa'da tarihe geçti

Yusuf Yazıcı Avrupa'da tarihe geçti

G.Saray'dan savunmaya takviye

G.Saray'dan savunmaya takviye

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

Canlı yayına Rasim Ozan'ın bu görüntüsü damga vurdu!

Canlı yayına Rasim Ozan'ın bu görüntüsü damga vurdu!

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Boupendza'nın yeni takımı belli oldu!

Boupendza'nın yeni takımı belli oldu!

Boupendza bombası!

Boupendza bombası!

Yanlış oyuncuya kırmızı gösterdi! Maç tekrar mı edilecek?

Yanlış oyuncuya kırmızı gösterdi! Maç tekrar mı edilecek?

Diğer Haberler

Liverpool'un kaptanı Jordan Henderson ameliyat edildi

Jordan Henderson ameliyat edildi

Alisson Becker'in babası boğularak hayatını kaybetti

Alisson Becker'in babası boğularak hayatını kaybetti

Tottenham, son 16’ya kalan ilk takım oldu

Tottenham rahat turladı

Everton, Lucas Digne'nin sözleşmesini 2025'e kadar uzattı

Everton, Lucas Digne'nin sözleşmesini 2025'e kadar uzattı

ÖZET | Atletico Madrid - Chelsea maç sonucu: 0-1

Oliver Giroud'dan harika rövaşata golü

Manchester United 2 maç sonra kazandı

Manchester United 2 maç sonra kazandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.